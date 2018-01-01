فيديو يهز مصر..إيحاءات جنسية في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة ﻿

نشرت وسائل إعلام مصرية ليلة يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة تبادل إعلاميين مصريين شهيرين لإيحاءات جنسية على الهواء مباشرة، خلال مشاركتها في برنامج تلفيزيوني على قناة ''الشروق''

''شوف تيفي''

نشرت وسائل إعلام مصرية ليلة يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة تبادل إعلاميين مصريين شهيرين لإيحاءات جنسية على الهواء مباشرة، خلال مشاركتها في برنامج تلفيزيوني على قناة ''الشروق'' المصرية.

وحسب ما كشف عنه موقع الوطن المصري مساء أمس الثلاثاء، فقد عرض الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه، مقطع فيديو، ظهر خلاله الإعلامي سامي كمال الدين وهو يتبادل إيحاءات جنسية مع مذيع قناة الشرق الإخوانية محمد ناصر على الهواء.

وأشار الموقع المصري أن سامي كمال، اقتحم استوديو محمد ناصر على الهواء وقال له عبارات إباحية مثيرة للجدل.