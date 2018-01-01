''شوف سبور'' تكشف عن لائحة المنخرطين المشطب عليهم من طرف سعيد حسبان ﻿

بلغ عدد المنخرطين المشطب عليهم من طرف سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، 15 منخرطا سيتعذر عليهم الحضور إلى الجمع العام الإستثنائي المقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

بلغ عدد المنخرطين المشطب عليهم من طرف سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، 15 منخرطا سيتعذر عليهم الحضور إلى الجمع العام الإستثنائي المقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل.

وأفادت ذات المصادر، أن كافة المنخرطين قرروا عدم ولوج قاعة الجمع العام في حال لم يتدخل ممثل الجامعة ومنحهم الوثائق القانونية التي تسمح بإدارة النادي بالتشطيب على البعض منهم علما أنه لم يتم استدعائهم للمجلس التأديبي.

فيما يلي لاحة المنخرطين المشطب عليهم :

مطفى حناوي

رضوان خابي

أحمد الصاليح

رضوان خدي

أنور رشدي

رضوان الرامي

عبد الله السيناوي

علي سيرون

علي فروري

أنس جعفري

محمد دحمان

مصطفى بودوح

إسماعيل الشادلي

جامع الكضدرور

رشيد البوصيري