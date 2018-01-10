بالصور..العثور على ممثلة إباحية جثة هامدة ﻿

عُثر على الممثلة الإباحية ''أوليفيا نوفا'' البالغة من العمر 20 سنة، ميتة يوم أمس الاثنين في لاس فيغاس خلال قضائها لعطلتها وحيدة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''دايلي ميل'' البريطاني.

''شوف تيفي''

عُثر على الممثلة الإباحية ''أوليفيا نوفا'' البالغة من العمر 20 سنة، ميتة يوم أمس الاثنين في لاس فيغاس خلال قضائها لعطلتها وحيدة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''دايلي ميل'' البريطاني.

وأشار الموقع أن ''نوفا'' والتي كانت تعاني نفسيا بعد أشهر فقط من دخولها عالم الإباحية، كانت تقضي عطلتها وحيدة، مبرزا بأن أسباب وفاتها تبقى مجهولة وقد تم فتح تحقيق للكشف عنها.

وأوضح ذات الموقع أن وفاة النجة الإباحية، جاء بعد عام من انتحار صديقها المقرب، مؤكدا بأنها كانت تعيش حياتها بشكل عادي وقد شكل خبر موتها صدمة لبعض المقربين منها.