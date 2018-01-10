بعد عبارة ''ألطف قرد في الغابة''..''H&M'' تعتذر لزبانئها بسبب العنصرية ﻿

مباشرة بعد الضجة التي أثيرت بسبب طريقة تقديم منتوجها الجديد،اعتذرت شركة الملابس السويدية ''H&M'' يومه الثلاثاء من زبنائها، بعدما نشرت إعلانا يظهر فيه طفلا من إفريقيا جنوب الصحراء يرتدي سترة كتب

شوف تيفي:

مباشرة بعد الضجة التي أثيرت بسبب طريقة تقديم منتوجها الجديد،اعتذرت شركة الملابس السويدية ''H&M'' يومه الثلاثاء من زبنائها، بعدما نشرت إعلانا يظهر فيه طفلا من إفريقيا جنوب الصحراء يرتدي سترة كتب عليها شعار ''ألطف قرد في الغابة '' مؤكدة أنها ألغته من جميع حملاتها التسويقية.

و قالت الشركة عبر حسابها الخاص بالانستغرام، ''نعتذر لزبنائنا، وقد حذفنا هذا المنتوج من قائمة ملابسنا المطروحة على الموقع ».

وكان نشطاء المواقع التواصلية، تفاعلوا بشكل كبير مع هذا الإعلان واصفين مضمونه بالعنصري وبالمهين لأصحاب البشرة السمراء، داعين الجميع إلى مقاطعة منتجات هذه الشركة العالمية.