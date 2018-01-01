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وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب مصالحها في وفاة مواطن بأوطاط الحاج

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 07:46 وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب مصالحها في وفاة مواطن بأوطاط الحاج | مجتمع
وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب مصالحها في وفاة مواطن بأوطاط الحاج
أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عدم تقصير مصالحها في التكفل بالحالة الصحية للمواطن (ح.ط) إثر تعرضه أمس لحادثة سير خطيرة بأوطاط الحاج.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عدم تقصير مصالحها في التكفل بالحالة الصحية للمواطن (ح.ط) إثر تعرضه أمس لحادثة سير خطيرة بأوطاط الحاج.

وأوضح بلاغ للوزارة أن المواطن (ح.ط) البالغ من العمر 54 سنة، تعرض لحادثة سير بالمجال الحضري لأوطاط الحاج، وتم استقباله بمستعجلات أوطاط الحاج في الساعة الواحدة والربع بعد الزوال حيث تم إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة (فحص سريري والفحص بالأشعة) من طرف طاقم طبي يتكون من طبيب المستعجلات وطبيب اختصاصي في الجراحة العامة، مضيفا أنه تبين أن حالته الصحية جد حرجة (إصابات بليغة على مستوى الرأس والأطراف السفلى) تستوجب نقله، بوجه السرعة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس قصد العلاج والاستشفاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه بتوافق مع عائلة المصاب، وبعد تقديم العلاجات الضرورية من أجل استقرار حالته الصحية، تم نقله في الحين بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، إلا أنه وافته المنية في الطريق على بعد 40 كيلومترا من مدينة أوطاط الحاج.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الصحة حادثة سير المركز الاستشفائي المجال الحضري

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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