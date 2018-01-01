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حصــري: سبب غريب وراء إقالة عموتة و طاقمه الطبي و التقني من الوداد

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 07:34 حصــري: سبب غريب وراء إقالة عموتة و طاقمه الطبي و التقني من الوداد | سبور
حصــري: سبب غريب وراء إقالة عموتة و طاقمه الطبي و التقني من الوداد
كشفت مصادر قريبة من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي وراء الإقالة الجماعية لعموتة و طاقمه تعود للإنسجام والتفاهم الكبير الذي يجمع بين الطاقم الطبي والتقني

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي وراء الإقالة الجماعية لعموتة و طاقمه تعود للإنسجام والتفاهم الكبير الذي يجمع بين الطاقم الطبي والتقني للنادي، مؤكدا أن سعيد الناصيري رئيس الفريق رفض الإبقاء على أي أحد من العناصر التي اشتغلت مع الإطار الوطني الحسين عموتة.

وأفادت ذات المصادر، أن الطاقم الطبي، لم يجتمع بعد مع المكتب المسير للنادي بخصوص إقالته من مهامه، مؤكدا أن قرار الإقالة كان منتظرا خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الحسين عموتة تزامنا مع النتائج السلبية خلال منافسات البطولة الاحترافية.

وأكدت المصادر نفسها، أن المدرب الحسين عموتة كان المستهدف الأول في الإقالة الجماعية والقرار الذي اتخذه المكتب المسير، موضحة أن باقي أعضاء الطاقم التقني والطبي بمن فيهم مدرب الحراس كانوا فقط ضحايا قربهم من عموتة وتعاملهم معه.

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شوف سبور المغرب الوداد الإقالة

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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