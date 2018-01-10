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مثير وبالصورة.. دنيا باطمة دخلات طول وعرض فولد عبد الرؤوف وها علاش

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 07:08 مثير وبالصورة.. دنيا باطمة دخلات طول وعرض فولد عبد الرؤوف وها علاش | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة.. دنيا باطمة دخلات طول وعرض فولد عبد الرؤوف وها علاش
مباشرة بعد تداول فيديو لابن الفنان الكبير عبد الرؤوف، وهو يعلق فيه على ما كتبته الفنانة المتميزة دنيا باطمة بعد إعلانها عن وفاة عبد الرحيم التونسي وتضامنها مع الأسرة عن طريق الخطأ، خرجت دنيا عن

شوف تيفي

مباشرة بعد تداول فيديو لابن الفنان الكبير عبد الرؤوف، وهو يعلق فيه على ما كتبته الفنانة المتميزة دنيا باطمة بعد إعلانها عن وفاة عبد الرحيم التونسي وتضامنها مع الأسرة عن طريق الخطأ، خرجت دنيا عن صمتها ودخلات طول وعرض فابن عبد الرؤوف.

وقالت دنيا معلقة على صورة المتحدث في الفيديو عبر صفحتها بالإنستغرام أنها لا تعرف ابن عبد الرؤوف وإنما تعرف والده الفنان الكبير، والشعب المغربي يعرف فقط الفنان القدير التونسي الذي يرقد في المستشفى حاليا بالرباط.

وأضافت دنيا أنها في المرة القادمة ستتضامن مع الفنانين ''فخاطرها''، مضيفة لعبد الرؤوف ''والله يعطيه الصحة والعمر المديد والموت علينا حق مكيتقلقش منها الانسان عليا انا حق وعليك وعلى كل مسلم ، والسلام عليكم..''.

‫شوف تيفي

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دنيا باطمة تضامن عبدالرؤوف مستشفى إنستغرام

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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