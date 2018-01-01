غريــب..سجين عائد من الموت بسبب ''الشًّخِير'' وهو على طاولة التشريح ﻿

واقعة غريبة تلك التي حدثت في إسبانبا حينما صادق ثلاثة أطباء على وفاة أحد السجناء إلا أنه وُجد على قيد الحياة قبل ساعات فقط من تشريح جثته.

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واقعة غريبة تلك التي حدثت في إسبانبا حينما صادق ثلاثة أطباء على وفاة أحد السجناء إلا أنه وُجد على قيد الحياة قبل ساعات فقط من تشريح جثته.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه تم وضع غونزالو مونتويا جيمينيز، وهو أحد نزلاء سجن في منطقة أستورياس بشمالي إسبانيا، في مشرحة المستشفى استعدادا لتشريح جثته، بعد أن عثر عليه ''ميتا'' في زنزانته.

وأوضحت عائلة السجين حسب موقع ''روسيا اليوم'' الذي أورد الخبر اليوم، أنه تم وضع علامات عليه استعدادا لعملية التشريح، وأدرك معهد الطب الشرعي في أوفييدو، خطأ الأطباء في تشخيص حالة السجين البالغ من العمر 29 عاما، بعد سماع شخيره عندما كان ممددا على طاولة التشريح، وفقا لتقارير صحيفة ''La Voz de Asturias''.

يذكر أن جيمينيز يخضع الآن للعناية المشددة في مستشفى جامعة أستورياس المركزي في أوفييدو، وبعد أن استعاد وعيه عقب مرور 24 ساعة، كان أول ما فعله هو السؤال عن زوجته.

ويشتبه في إصابة السجين بـ ''التَّخشُّب''، وهي حالة تتسم بتصلب الجسم، يفقد معها الإنسان بصورة مؤقتة القدرة على الحركة الإرادية، ويفقد الاستجابة للألم وتتباطأ وظائف الجسم، مثل التنفس.