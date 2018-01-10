مؤثر وبالصورة..هذا ما حصل عليه طفل ماسح للأحذية بعد انتشار صورته وهو ينظر لصالة رياضية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورتين، تظهران ماسح أحذية ، وهو ينظر بلهفة كبيرة إلى داخل صالة رياضية، وأيضا خلال قيامه بتداريب في نفس الصالة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورتين، تظهران ماسح أحذية ، وهو ينظر بلهفة كبيرة إلى داخل صالة رياضية، وأيضا خلال قيامه بتداريب في نفس الصالة.

وحسب ناشري الصور فإن الأمر يتعلق بطفل سوري، تناقلت صفحات فيسبوكية صوره وهو يتابع بفضول ما يقع داخل صالة رياضية بإسطنبول، وهو ما جعل إدارة هذه الصالة تمنحه اشتراكا مدى الحياة، وخصصت له غلافا ماليا حتى يستطيع إكمال دراسته.

وعبر آلاف النشطاء عن إعجابهم الكبير بالصور وبالبادرة الإنسانية التي قامت بها إدارة الصالة الرياضية، مؤكدين في الوقت نفسها أن شوارع العديد من المدن التركية، تعرف تواجد المئات من الأطفال السوريين المحتاجين للمساعدة.