جمارك الداخلة تحجز أسلحة نارية بحوزة أوربيين تزامنا مع نصب حواجز عسكرية بالكركرات ﻿

في ظل التوتر الذي تعرفه منطقة الكركرات أوقفت الجمارك المغربية أوربيين وبحوزتهما أسلحة نارية بالمعبر الحدودي بالكركرات، في الوقت الذي شهد أمس الإثنين مرور متسابقي رالي ''باري داكار '' تحت حراسة

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في ظل التوتر الذي تعرفه منطقة الكركرات أوقفت الجمارك المغربية أوربيين وبحوزتهما أسلحة نارية بالمعبر الحدودي بالكركرات، في الوقت الذي شهد أمس الإثنين مرور متسابقي رالي ''باري داكار '' تحت حراسة المينورسو.

وكشف إدارة الجمارك بمدينة الداخلة أن عناصرها بالمعبر الحدودي بالكركرات أوقفت أوربيين وهما بصدد مغادرة التراب الوطني، على متن سيارة من صنف ''كارافان'' مرقمة بفرنسا، وبحوزتهما أسلحة نارية وسلاح أبيض وثلاث رصاصات وثلاثة أقواس لرماية السهام غير مصرح بها حسب ما أوردته يومية 'المساء''.

يذكر أن حدة التوتر في منطقة ''الكركرات'' وصلت أقصاها بعد الاستفزازات المتكررة لجبهة البوليساريو، مما دفع المغرب إلى تحذير الأمم المتحدة، بأنه أوفى بالتزاماته منذ أزمة العام الماضي، ولم يقم بأي عمل يؤثر على الوضع بالمنطقة العازلة في الكركرات، كما أنه يتحلى بضبط النفس انسجاما مع الرغبة المعبر عنها من طرف الأمين العام، منبها إلى أن لصبره حدود، حسب ''المساء'' دائما.