خطر جديد يهدد حياة المدخنين ..ماشي السرطان أماشي مرض القلب ﻿

لازالت الأبحاث متواصلة في عدد من الجامعات العالمية على غرار جامعة أوميو السويدية التي توصلت بنتائج تبين خطرا جديدا من أخطار التدخين على صحة الإنسان.

شوف تيفي:

لازالت الأبحاث متواصلة في عدد من الجامعات العالمية على غرار جامعة أوميو السويدية التي توصلت بنتائج تبين خطرا جديدا من أخطار التدخين على صحة الإنسان.

ولطالما ربط الأطباء دوما بين التدخين والعديد من الأمراض الخطيرة القاتلة كالسرطان وأمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي، لكن دراسة قام بها علماء من جامعة أوميو في السويد كشفت أن التدخين قد يتسبب أيضا بأمراض خطيرة في العمود الفقري.

وفي هذا الصدد قال البروفيسور أركان سيد نور، أحد القائمين على الدراسة حسب ما نشره موقع قناة ''روسيا اليوم'' : ''لقد قمنا بدراسات شملت 332 ألف شخص من السويد، واطلعنا على الملفات الطبية لهؤلاء الأشخاص والمعلومات التي تم جمعها في تلك الملفات ما بين عامي 1987 و2017، كما قمنا بدراسة العادات السيئة لديهم كالتدخين وتأثير تلك العادات على صحتهم''.

وبعد مقارنة المعلومات تبين للعلماء أن التدخين يتسبب بتضيق في القناة الشوكية في المنطقة القطنية للعمود الفقري، وأن الاشخاص الذين يدخنون بشراهة (أكثر من 15 سيجارة في اليوم) معرضون للإصابة بمشاكل وإصابات في الظهر بنسبة 41%. أما الذين يدخنون بمعدلات أقل، فهم أيضا عرضة لتلك المشاكل في الظهر، لكن نسبة الإصابات لديهم تصل إلى 31%.

وأوضح العلماء أن ''الصلة بين أمراض الظهر والتدخين تعود إلى أن النيكوتين الموجود في دخان السجائر يتسبب بمشاكل في وصول الدم إلى القناة الشوكية ما يؤدي إلى تضيقها مع مرور الوقت، وهذا التضيق يتسبب بالضغط على النهايات العصبية ونشوب آلام عصبية شديدة''.