 الأمين العام للأمم المتحدة يشاطر بشكل كامل القلق العميق للمغرب إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية من قبل البوليساريو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي | مجتمع

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون | ثقافة و فنون

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون

انفـــراد.. إلياس العماري هـدد اسحاق شارية بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. وشباط و بنكيران في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) | بوليتيك

انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش

عاجل.. سيدة شعلات فراسها العافيا بمقاطعة سيدي مومن وهذه الأسباب | حوادث و حقوق

عاجل.. سيدة شعلات فراسها العافيا بمقاطعة سيدي مومن وهذه الأسباب

حصري..اختلاس الملاين من وكالة تابعة لبريد المغرب بتطوان | حوادث و حقوق

حصري..اختلاس الملاين من وكالة تابعة لبريد المغرب بتطوان

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم | بوليتيك

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم

المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي » | ثقافة و فنون

المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي »

عاجل..مثول البيدوفيل الفرنسي المتورط في ممارسة الجنس على طفلات قاصرات باستئنافية فاس | حوادث و حقوق

عاجل..مثول البيدوفيل الفرنسي المتورط في ممارسة الجنس على طفلات قاصرات باستئنافية فاس

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

الأمين العام للأمم المتحدة يشاطر بشكل كامل القلق العميق للمغرب إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية من قبل البوليساريو

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 04:53 الأمين العام للأمم المتحدة يشاطر بشكل كامل القلق العميق للمغرب إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية من قبل البوليساريو | بوليتيك
الأمين العام للأمم المتحدة يشاطر بشكل كامل القلق العميق للمغرب إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية من قبل البوليساريو
كتبت البوابة الإلكترونية الإخبارية المالية (مالي ويب)، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، ''شاطر بشكل كامل القلق العميق للمغرب إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية

''شوف تيفي''+''و م ع''

كتبت البوابة الإلكترونية الإخبارية المالية (مالي ويب)، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، ''شاطر بشكل كامل القلق العميق للمغرب إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية والتهديدات بخرق وقف إطلاق النار من طرف ''البوليساريو''.

وأكدت البوابة المالية في مقال بعنوان '' المسؤولون الجزائريون وأتباعهم بالبوليساريو يفتتحون سنة 2018 بهزيمة نكراء أمام المغرب''، أن المملكة بدأت مطلع السنة الجارية بإلحاق ''هزيمة نكراء بالمسؤولين الجزائريين وأتباعهم من البوليساريو ''.

وأوضحت أن ''المسؤولين المغاربة نبهوا يوم 5 يناير 2018 الأمين العام للأمم المتحدة، وأثاروا انتباه أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 إلى خطورة انتشار عناصر تابعة للبوليساريو بالكركارات، خلال اليوم ذاته، وتهديدات هذه الأخيرة بمنع مرور، يوم الاثنين 8 يناير، رالي (إفريقيا إيكو رايس)، داعين كافة محاوريهم لتحمل مسؤولياتهم فورا وبشكل حازم ومطالبة البوليساريو بمغادرة منطقة الكركارات نحو التراب الجزائري''.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة توجه لمخاطبيه ب''تحمل مسؤوليتهم بشكل حازم عبر الانسحاب الفوري ودون قيد أو شرط للبوليساريو من منطقة الكركارات''، مضيفا أن ''بيان الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا وقويا في دعوته للبوليساريو من أجل عدم عرقلة حرية التنقل المدني والتجاري العادي. وهو ما يشكل رفضا قاطعا لاستفزازات البوليساريو وعرقلتها لحرية التنقل في المنطقة العازلة للكركارات''.

وأضاف ذات الموقع المالي أن انطونيو غوتيريس وجه رسالة مباشرة وحازمة لقادة البوليساريو بإعلانه أنه لا يجب اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم''.

وتابع المقال أنه ''وبالتالين فإن وجود مرتزقة البوليساريو الذين يعملون لحساب النظام الجزائري بالكركارات هو وجود غير قانوني لأنه يخرق الاتفاقات الجاري بها العمل، ويسعى لتغيير وضع المنطقة. وهو ما يفرض على البوليساريو الانسحاب فورا ودون قيد أو شرط، بغرض العودة إلى الوضع القائم''.

واعتبر أنه ''تبعا لذلك، فإن استعراض القوة الحالي من جانب البوليساريو يساهم في تغذية وخلق البلبلة أكثر من التعبير عن إرادة استئناف مسلسل الحوار من أجل حل للنزاع الذي يعلم الجميع أنه بيد الجزائر باعتبارها طرفا في هذا النزاع''، مشيرا في الوقت ذاته إلى ''عدم إغفال مسألة أن التوقيت الذي اختارته البوليساريو وممولوها الجزائريون لإطلاق هذه الاستفزازات الانتحارية ليست خالية من الدلالة. ذلك أنه يصادف تولي الرئيس الجديد لبعثة المينورسو ، الكندي، كولين ستيوارت، لمهامه، وشغله لهذا المنصب يوم 29 دجنبر المنصرم بالعيون''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البوليساريو غوتيريس بعثة المينورسو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفـــراد.. إلياس العماري هـدد اسحاق شارية بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. وشباط و بنكيران في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) | بوليتيك

انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و ''بنكيران'' في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة)

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم | بوليتيك

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات | بوليتيك

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

مجلس الحكومة يتدارس قانونا متعلقا بنظام الضمان الاجتماعي | بوليتيك

مجلس الحكومة يتدارس قانونا متعلقا بنظام الضمان الاجتماعي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مطالب بالحكم المؤبد على البيديوفيل الفرنسي اللي كان كَيمارس الجنس على طفلات قاصرات بفاس | خارج البلاطو
منذ 19 ثانية

بالفيديو.. مطالب بالحكم المؤبد على ''البيديوفيل'' الفرنسي اللي كان كَيمارس الجنس على طفلات قاصرات بفاس

هــام للمغاربة..اللي عندو شي مشكل هاهو الحل بين يديكم | بــووز

هــام للمغاربة..اللي عندو شي مشكل هاهو الحل بين يديكم

بالفيديو..الناصري يصرخ بأعلى صوته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط..بغينا صوتنا يوصل للملك محمد السادس حيث المسؤولين ديال التلفزة و السينما عايقو على الفنان بزاف | خارج البلاطو

بالفيديو..الناصري يصرخ بأعلى صوته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط..بغينا صوتنا يوصل للملك محمد السادس حيث المسؤولين ديال التلفزة و السينما عايقو على الفنان بزاف

بالفيديو:التقاعد يُخرج الأطر الصحية للاحتجاج بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو:التقاعد يُخرج الأطر الصحية للاحتجاج بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي | مجتمع
منذ 17 دقيقة

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون | ثقافة و فنون

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون

انفـــراد.. إلياس العماري هـدد اسحاق شارية بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. وشباط و بنكيران في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) | بوليتيك

انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.