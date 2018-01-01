مثير وبالفيديو..بطريقة هوليودية: شوفو كيفاش سرقات عصابة ملثمة محل تجاري بالصويرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو مثير، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص الملثمين بالسطو على محل تجاري بمدينة الصويرة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو مثير، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص الملثمين بالسطو على محل تجاري بمدينة الصويرة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت ليلة الإثنين-الثلاثاء، حيث قامت عصابة ملثمة مدججة بالأسلحة البيضاء، بالسطو على محل تجاري متخصص في بيع السجائر، وسرقة ما به قبل الفرار بطريقة هوليودية بواسطة سيارة خفيفة.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو المصالح الأمنية بالتحرك الفوري والمستعجل لاعتقال أفراد هذه العصابة التي تم وصفها بالخطيرة.