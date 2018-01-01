مجلس شباب ورزازات يرسل ملتمسا إلى الملك لإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية ﻿

أرسل مجلس شباب ورزازات، ملتمسا إلى الملك محمد السادس، لإقرار رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا، وعطلة رسمية، مدفوعة الأجر، على غرار رأسي السنتين الهجرية والميلادية.

شوف تيفي:

أرسل مجلس شباب ورزازات، ملتمسا إلى الملك محمد السادس، لإقرار رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا، وعطلة رسمية، مدفوعة الأجر، على غرار رأسي السنتين الهجرية والميلادية.

وأشار المجلس في رسالته التي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها أن ملتمسها نابع بالأساس من عناية الملك بالهوية الثقافية المغربية المتعددة الروافد والتي تعتبر الثقافة الأمازيغية أحد أقطابها الأساسية وهذا ما أبرزه الملك في الخطاب السامي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001.

وتابعت الرسالة أن ''دستور 2011 شكل ثورة هادئة بكل المقاييس بفضل حكمتكم النيرة، هذه الوثيقة الدستورية جاءت بمستجدات تاريخية لم تشهدها المملكة من قبل على سبيل المثال لا الحصر دسترة اللغة الأمازيغية، فهذه الأخيرة أضحت لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية''.

وقال شباب ورزازات، في الرسالة ذاتها، ''لقد تفاجأت مجموعة من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالثقافة الأمازيغية من التعامل الحكومي المتسم بالبطء هذا الأمر يتضح جليا في تأخر صدور مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية''.