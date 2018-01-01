الغذاء الحلال في المدارس، وتعليم الإسلام في الفصول الدراسية ومقابر للمسلمين أول مطالب رئيسية تواجهها نجاة دريوش أول نائبة مغربية في كتالونيا ﻿

تعتبر نجاة دريوش، أول سيدة مغربية، وعالمة في اللغويات والعمالة وخبيرة في التدريب والتوظيف في مجلس بلدية إل ماسنو في برشلونة.

شوف تيفي:

تعتبر نجاة دريوش، أول سيدة مغربية، وعالمة في اللغويات والعمالة وخبيرة في التدريب والتوظيف في مجلس بلدية إل ماسنو في برشلونة.

ووصلت نجاة إلى إسبانيا قبل 10 أعوام فقط، بحسب موقع OkDiario الإسباني، هي أول نائبة مسلمة في البرلمان الكاتالوني ليتم انتخابها في المركز رقم 10 من ترشيح اللجنة الانتخابية لبرشلونة، لذا قوبل حصولها على هذا المنصب باحتفال المجتمع المسلم من سكان إقليم كتالونيا.

ومن جانبه سارع ثاقب طاهر، رئيس الاتحاد الپاك في إسبانيا (رابطة باكستانية)، حسب موقع هافنتون بوست عربي بتحديد مطالبه للنائبة، والتي تضمنت ثلاثة مطالب محددة وهي: الغذاء الحلال في المدارس، وتعليم الإسلام في الفصول الدراسية ومقابر للمسلمين.

إذ هنأ ممثل المجتمع الباكستاني على صفحته في فيسبوك، نائبة حزب يسار كتالونيا الجمهوري بانتخابها كأول امرأة مسلمة تفوز بعضوية البرلمان، مذكراً إياها بأن لديها العديد من المسؤوليات لتمثيل أكثر من 600 ألف من المسلمين يعيشون في كتالونيا، كما شجع طاهر النائبة نجاة على العمل ليتذكرها التاريخ بأنها أول امرأة تمثل مسلمي كتالونيا.

يذكر أن انضمام نجاة دريوش إلى صفوف الحزب الجمهوري كان بمساعدة السياسية مارتا روبيرا، التي التقت بها قبل 5 أعوام في مؤتمر في بلدية فيك (فيتش).