مثير..مدير بنك اختلس 600 مليون بالجديدة ﻿

أحالت عناصر الشرطة القضائية على وكيل الملك بابتدائية الجديدة أمس الإثنين، مدير وكالة بنكية وأمين الصندوق بها، في حالة اعتقال على خلفية اختفاء مبلغ 600 مليون سنتيم من خزينة الوكالة المتواجدة بشارع

''شوف تيفي''

أحالت عناصر الشرطة القضائية على وكيل الملك بابتدائية الجديدة يوم الإثنين، مدير وكالة بنكية وأمين الصندوق بها، في حالة اعتقال على خلفية اختفاء مبلغ 600 مليون سنتيم من خزينة الوكالة المتواجدة بشارع الشهداء بحي لالة زهراء بالجديدة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن مدير البنك وأمين الصندوق تم إيقافهما من قبل عناصر الشرطة القضائية بناء على شكاية تقدمت بها الإدارة المركزية للبنك، مفادها اختفاء المبلغ المذكور في ظروف غامضة.

وحلت لجنة موفدة من الإدارة المركزية بالوكالة تزامنا مع نهاية السنة في تفتيش روتيني قبل أن تتفاجأ باختفاء مبلغ 600 مليون من الصندوق.

وأكدت اليومية بأنه وإثر هذه الشكاية أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة الشرطة القضائية بوضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق معهما بخصوص اختفاء المبلغ.