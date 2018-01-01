بسبب تدوينة فيسبوكية.. نقيب موالين الطاكسيات مشا فيها ﻿

عرفت مدينة تازة اليوم الثلاثاء، احتجاجا عارما لنحو 350 سیارة ٱجرة صغیرة، أمام مقر المحكمة الابتدائیة بتازة، وذلك على خلفية متابعة رئیس نقابة السائقین المھنیین وجمعیة للسائق المھني، إثر شكایة من

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عرفت مدينة تازة اليوم الثلاثاء، احتجاجا عارما لنحو 350 سیارة ٱجرة صغیرة، أمام مقر المحكمة الابتدائیة بتازة، وذلك على خلفية متابعة رئیس نقابة السائقین المھنیین وجمعیة للسائق المھني، إثر شكایة من مسؤول أمني.

مصادر من النقابة كشفت أن الاحتجاج تزامن مع تقدیم المسؤول النقابي أمام النیابة العامة، بعد الاستماع إلیه من قبل الضابطة القضائیة.

وتأتي خلفيات المتابعة بسبب تدوينة، حيث اتهم المسؤول الأمني رئيس النقابة بالسب والشتم، واتھم مسؤول الجمعیة المسؤول الأمني بابتزاز سائقي سیارات الأجرة والانتقام منھم.