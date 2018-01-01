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بسبب تدوينة فيسبوكية.. نقيب موالين الطاكسيات مشا فيها

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 03:24 بسبب تدوينة فيسبوكية.. نقيب موالين الطاكسيات مشا فيها | حوادث و حقوق
بسبب تدوينة فيسبوكية.. نقيب موالين الطاكسيات مشا فيها
عرفت مدينة تازة اليوم الثلاثاء، احتجاجا عارما لنحو 350 سیارة ٱجرة صغیرة، أمام مقر المحكمة الابتدائیة بتازة، وذلك على خلفية متابعة رئیس نقابة السائقین المھنیین وجمعیة للسائق المھني، إثر شكایة من

شوف تيفي

عرفت مدينة تازة اليوم الثلاثاء، احتجاجا عارما لنحو 350 سیارة ٱجرة صغیرة، أمام مقر المحكمة الابتدائیة بتازة، وذلك على خلفية متابعة رئیس نقابة السائقین المھنیین وجمعیة للسائق المھني، إثر شكایة من مسؤول أمني.

مصادر من النقابة كشفت أن الاحتجاج تزامن مع تقدیم المسؤول النقابي أمام النیابة العامة، بعد الاستماع إلیه من قبل الضابطة القضائیة.

وتأتي خلفيات المتابعة بسبب تدوينة، حيث اتهم المسؤول الأمني رئيس النقابة بالسب والشتم، واتھم مسؤول الجمعیة المسؤول الأمني بابتزاز سائقي سیارات الأجرة والانتقام منھم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تدوينة متابعة نيابة عامة

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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