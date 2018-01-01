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الكعبي يعد بالتتويج بالشان ويتمنى دعم الجماهير

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 03:15 الكعبي يعد بالتتويج بالشان ويتمنى دعم الجماهير | سبور
الكعبي يعد بالتتويج بالشان ويتمنى دعم الجماهير
صرح أيوب الكعبي مهاجم النهضة البركانية ولاعب المنتخب المحلي ، أن هدف اللاعبين خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات المحلية المقامة في بلادنا خلال الفترة الممتدة مابين 13 يناير و 4 فبراير من العام

شوف سبور

صرح أيوب الكعبي مهاجم النهضة البركانية ولاعب المنتخب المحلي ، أن هدف اللاعبين خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات المحلية المقامة في بلادنا خلال الفترة الممتدة مابين 13 يناير و 4 فبراير من العام الحالي هو التتويج باللقب، وإسعاد الجماهير المغربية.

وقال الكعبي في حوار خص به الموقع الإلكتروني للجامعة الملكية لكرة القدم ، أن الاستعدادت تمر على أحسن ما يرام ، والجميع يعمل بجد من أجل أن يكون جاهزا السبت المقبل، وتحقيق الفوز أمام منتخب موريتانيا .

وأوضح نجم النهضة البركانية حسب يومية أخبار اليوم الصادرة ليوم غد الأربعاء أن هدف المنتخب المحلي خلال منافسات كأس إفريقيا هو التتويج باللقب ، واعتبر جميع المنتخبات المشاركة قوية وتسعى للتتويج باللقب الإفريقي .

وأضاف أن المجموعة ستدافع بشراسة عن حظوظها في التأهل إلى الأدوار المقبلة ، وأن اللاعب المحلي جدير بحمل قميص المنتخب الوطني .

واختتم الكعبي حديثه بتوجيه الدعوة للجماهير المغربية لمساندة المنتخب المحلي خلال منافسات الشان وتقديم الدعم المعنوي من أجل الإبقاء على الكأس بالمغرب وإسعاد الجماهير المغربية.

 

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المغرب شوف سبور أيوب الكعبي المنتخب المحلي

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