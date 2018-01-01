مجلس الحكومة يتدارس قانونا متعلقا بنظام الضمان الاجتماعي ﻿

يعتزم مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة القادم تدارس مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

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يعتزم مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة القادم تدارس مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، أيضا ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والثاني بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن ''المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد'' التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

ومن المنتظر أن ينهي المجلس أشغاله، حسب نفس البلاغ ، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.