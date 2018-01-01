 مجلس الحكومة يتدارس قانونا متعلقا بنظام الضمان الاجتماعي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي | مجتمع

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون | ثقافة و فنون

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون

انفـــراد.. إلياس العماري هـدد اسحاق شارية بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. وشباط و بنكيران في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) | بوليتيك

انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش

عاجل.. سيدة شعلات فراسها العافيا بمقاطعة سيدي مومن وهذه الأسباب | حوادث و حقوق

عاجل.. سيدة شعلات فراسها العافيا بمقاطعة سيدي مومن وهذه الأسباب

حصري..اختلاس الملاين من وكالة تابعة لبريد المغرب بتطوان | حوادث و حقوق

حصري..اختلاس الملاين من وكالة تابعة لبريد المغرب بتطوان

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم | بوليتيك

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم

المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي » | ثقافة و فنون

المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي »

عاجل..مثول البيدوفيل الفرنسي المتورط في ممارسة الجنس على طفلات قاصرات باستئنافية فاس | حوادث و حقوق

عاجل..مثول البيدوفيل الفرنسي المتورط في ممارسة الجنس على طفلات قاصرات باستئنافية فاس

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

مجلس الحكومة يتدارس قانونا متعلقا بنظام الضمان الاجتماعي

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 02:51 مجلس الحكومة يتدارس قانونا متعلقا بنظام الضمان الاجتماعي | بوليتيك
مجلس الحكومة يتدارس قانونا متعلقا بنظام الضمان الاجتماعي
يعتزم مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة القادم تدارس مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

شوف تيفي:

يعتزم مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة القادم تدارس مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، أيضا ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والثاني بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن ''المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد'' التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

ومن المنتظر أن ينهي المجلس أشغاله، حسب نفس البلاغ ، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي العثماني الضريبة القيمة المضافة المتصرفين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفـــراد.. إلياس العماري هـدد اسحاق شارية بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. وشباط و بنكيران في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) | بوليتيك

انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و ''بنكيران'' في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة)

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم | بوليتيك

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات | بوليتيك

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

الأمين العام للأمم المتحدة يشاطر بشكل كامل القلق العميق للمغرب إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية من قبل البوليساريو | بوليتيك

الأمين العام للأمم المتحدة يشاطر بشكل كامل القلق العميق للمغرب إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية من قبل البوليساريو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هــام للمغاربة..اللي عندو شي مشكل هاهو الحل بين يديكم | بــووز
منذ 54 ثانية

هــام للمغاربة..اللي عندو شي مشكل هاهو الحل بين يديكم

بالفيديو..الناصري يصرخ بأعلى صوته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط..بغينا صوتنا يوصل للملك محمد السادس حيث المسؤولين ديال التلفزة و السينما عايقو على الفنان بزاف | خارج البلاطو

بالفيديو..الناصري يصرخ بأعلى صوته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط..بغينا صوتنا يوصل للملك محمد السادس حيث المسؤولين ديال التلفزة و السينما عايقو على الفنان بزاف

بالفيديو:التقاعد يُخرج الأطر الصحية للاحتجاج بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو:التقاعد يُخرج الأطر الصحية للاحتجاج بالدارالبيضاء

بالفيديو..منع مغربية من سياقة سيارة أجرة بتطوان | خارج البلاطو

بالفيديو..منع مغربية من سياقة سيارة أجرة بتطوان

﻿

آخر المستجدات

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي | مجتمع
منذ 14 دقيقة

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون | ثقافة و فنون

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون

انفـــراد.. إلياس العماري هـدد اسحاق شارية بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. وشباط و بنكيران في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) | بوليتيك

انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.