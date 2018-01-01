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مؤلم.. سائق إسعاف يلقى حتفه بطريقة مروعة وها أشنو وقع للناس لي كانوا معاه

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 02:36 مؤلم.. سائق إسعاف يلقى حتفه بطريقة مروعة وها أشنو وقع للناس لي كانوا معاه | حوادث و حقوق
مؤلم.. سائق إسعاف يلقى حتفه بطريقة مروعة وها أشنو وقع للناس لي كانوا معاه
تعرض سائق سيارة إسعاف لحادثة سير مروعة بحي العزوزية، وقد فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش.

شوف تيفي

تعرض سائق سيارة إسعاف لحادثة سير مروعة بحي العزوزية، وقد فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش.

ووقعت حادثة السير بحي العزوزية بتراب مقاطعة المنارة حسب ما كشفت عنه مصادر محلية من مراكش، حيث أصيبت خلال نفس الحادثة سيدة وابنها اللذان كانا على متن سيارة الإسعاف برضوض متفاوتة الخطورة رفقة سائق سيارة خفيفة سوداء اصطدمت بسيارة الإسعاف.

وحلت عناصر مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية الثالثة إلى عين المكان حيث فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

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حادث أمن مراكش إسعاف

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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