عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي ﻿

انتشرت وحدات من الجيش التونسي، قبالة مقرات السيادة بولاية بنزرت وتكفلت بتأمينها وهي مقر الولاية والمعتمديات، إلى جانب مقر بلدية بنزرت، والبنك المركزي فرع بنزرت، والقباضات المالية، بالاضافة إلى

''شوف تيفي''

انتشرت وحدات من الجيش التونسي، قبالة مقرات السيادة بولاية بنزرت وتكفلت بتأمينها وهي مقر الولاية والمعتمديات، إلى جانب مقر بلدية بنزرت، والبنك المركزي فرع بنزرت، والقباضات المالية، بالاضافة إلى عدد من المؤسسات الحيوية والاستراتيجية على غرار مصنع تكرير النفط بجرزونة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء التونسية قبل قليل من يومه الأربعاء، فإن تولي وحدات الجيش الوطني تأمين تلك الفضاءات والمنشآت يأتي في إطار الوقاية من كل أعمال تخريبية قد تحدث، ولا تمت بأي صلة لأي احتجاج سلمي مؤطر، مؤكدة أن الوضع الأمني بالجهة ''تحت السيطرة''.

وأضافت الوكالة أن عددا من الأحياء على غرار جرزونة ووسط المدينة وماطر وسجنان شهدت تجمعات، تولت المصالح الأمنية المختصة مراقبتها.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن التونسية، عرفت انفلاتا أمنيا خلال الاحتجاجات الرافضة لرفع الأسعار.