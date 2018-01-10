هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ''ميلاني عمار'' رفقة الملك محمد السادس عبر الإنستغرام ﻿

تداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' وبعض المنابر الإعلامية صورة لنجمة برامج تلفزيون الواقع بفرنسا، ''ميلاني عمار'' والملك ''محمد السادس'' وصديقتها أيضا بنفس المكان وشاركت

''شـــوف تيفي''

تداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' وبعض المنابر الإعلامية صورة لنجمة برامج تلفزيون الواقع بفرنسا، ''ميلاني عمار'' والملك ''محمد السادس'' وصديقتها أيضا بنفس المكان وشاركت متتبعيها على الإنتستغرام الصورة مرفوقة بتعليق ''عشاء مع ملك المغرب''.

وفي هذا الصدد أفــادت مصادر جد مطلعة أن الصورة التقطت أثناء تناول الملك ''محمد السادس'' وجبة العشاء بنفس المكان لا غير، وأنها طلبت التقاط صورة معه ، وكعادته سمح لها بالتقاط صورة معه ، كما سمح لصديقتها وتبادلن التقاط الصور لبعضهن، وأن ''وجبة العشاء'' التي ادعت ''ميلاني'' لا أساس لها من الصحة.

وجدير بالذكر أن ''ميلاني عمار'' من جنسية فرنسية لكنها من أصول مغربية يهودية حسب ''تيلي غياليتي ويكيا'' أكبر بوابة معلومات عن تلفزيون الواقع بفرنسا .