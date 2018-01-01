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عاجل..بعد الهجوم على مراكز الأمن: إضرام النيران في بيت لصلاة اليهود بتونس

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 00:24 عاجل..بعد الهجوم على مراكز الأمن: إضرام النيران في بيت لصلاة اليهود بتونس | دولي
عاجل..بعد الهجوم على مراكز الأمن: إضرام النيران في بيت لصلاة اليهود بتونس
تعرض بيت صلاة لليهود بالحارة الكبيرة أو السواني بجربة حومة السوق بتونس هذه الليلة إلى اعتداء بالحرق ما خلف أضرارا مادية بكراسي وطاولات بهو الفضاء الذي يقصده تلاميذ في النهار ومصلون من اليهود دون

''شوف تيفي''

 

تعرض بيت صلاة لليهود بالحارة الكبيرة أو السواني بجربة حومة السوق بتونس هذه الليلة إلى اعتداء بالحرق ما خلف أضرارا مادية بكراسي وطاولات بهو الفضاء الذي يقصده تلاميذ في النهار ومصلون من اليهود دون تسجيل أضرار كبيرة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء التونسية قبل قليل من يومه الأربعاء.

وأوضحت الوكالة التونسية بأنه وحسب ما رصدته كاميرا خارجية لبيت الصلاة فإن مجهولين اثنين كانا على متن دراجة نارية ألقيا زجاجتين حارقتين ببهو بيت الصلاة تسببت في اشتعال النيران بأوراق نخيل كانت ملقاة هناك تستعمل عند احتفال اليهود بأحد أعيادهم لتتدخل وحدات الحماية المدنية بسرعة لاطفاء الحريق والسيطرة عليه.

وأكدت الوكالة بأن وحدات الأمن، ما تزال متواجدة في هذه اللحظات بالمكان إلى جانب عدد من اليهود الذين يقطنون حي السواني مستائين مما حصل.

تجدر الإشارة إلى أن محتجين على الزيادة في الأسعار، هاجموا ليلة أمس الثلاثاء، محلات تجارية بولاية سوسة، وأضرموا النيران بمراكز للأمن.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي السواني كاميرا خارجية بيت لصلاة اليهود سوسة تونس

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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