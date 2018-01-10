 بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية | دولي

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي | دولي

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة | مجتمع

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة | مجتمع

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ميلاني عمار رفقة الملك محمد السادس عبر الإنستغرام | بوليتيك

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ''ميلاني عمار'' رفقة الملك محمد السادس عبر

عاجل..بعد الهجوم على مراكز الأمن: إضرام النيران في بيت لصلاة اليهود بتونس | دولي

عاجل..بعد الهجوم على مراكز الأمن: إضرام النيران في بيت لصلاة اليهود بتونس

بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور | مجتمع

بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور

فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب | حوادث و حقوق

فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة الكركرات بعد استفزازات جبهة البوليساريو | بوليتيك

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة" الكركرات" بعد استفزازات جبهة

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 00:07 بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور | مجتمع
بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور
نشرت أستاذة مساء يومه الثلاثاء، على حسابها بالفيسبوك، صورتين عبارة عن رسالة، قالت إنها توصلت بها من تلميذتها المنقطعة عن الدراسة بسبب ''الفقر'' و ''الحاجة''.

''شوف تيفي''

نشرت أستاذة مساء يومه الثلاثاء، على حسابها بالفيسبوك، صورتين عبارة عن رسالة، قالت إنها توصلت بها من تلميذتها المنقطعة عن الدراسة بسبب ''الفقر'' و ''الحاجة''.


وأوضحت التلميذة في رسالتها المؤثرة المكتوبة بخط اليد، بأنها انقطعت عن الدراسة بسبب الفقر وأيضا بسبب إهمالها لدروسها، وعد التزام بنصائح أساتذتها التي أكدت بأنها تحبها بجنون.

وكتبت الأستاذة التي تدرس بإحدى المدارس بمدينة شفشفاون في تدوينته إلى جانب صور الرسالة: '' تلقيت هاته الرسالة صباحا من احدى تلميذاتي ..صراحة جد مؤثرة العين بصيرة واليد قصيرة رسالة تستنجد فيها عن واقعها المرير ما عساي أن أفعل لك حقا لو كان الفقر رجلا لقتلته''.

تجدر الإشارة إلى أن تلميذة، أقدمت على إنهاء حياتها شنقا بدوار أولاد أسبيطة ضواحي مدينة سلا بعد انقاطعها عن الدراسة برغبة من والدها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تلميذة شفشاون تلميذة رسالة الفقر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة | مجتمع

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة | مجتمع

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة

وفاة زوج الحقوقية عائشة الشنا | مجتمع

وفاة زوج الحقوقية عائشة الشنا

صادم وبالصورة..هذا هي نسبة استهلاك النساء للخمور في المغرب | مجتمع

صادم وبالصورة..هذا هي نسبة استهلاك النساء للخمور في المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أعمدة كهربائية تُهدد ساكنة مدينة الدارالبيضاء مع التساقطات المطرية..السلوكة ديال الضوء كايبانو و المسؤولين آوت | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

بالفيديو..أعمدة كهربائية تُهدد ساكنة مدينة الدارالبيضاء مع التساقطات المطرية..السلوكة ديال الضوء كايبانو و المسؤولين ''آوت''

بالفيديو..ها علاش تأجلات محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..ها علاش تأجلات محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..أورانج تواكب المقاولات الناشئة من خلال فضاء Start On | خارج البلاطو

بالفيديو..أورانج تواكب المقاولات الناشئة من خلال فضاء ''Start On''

القضية صعيبة..ولد خوها نصب عليها فـ15 المليون و خرجها من دارها بعدما زور الوراق مع العدول فكازا..صرخة مغربية مصابة بالسرطان | حالة خاصة

القضية صعيبة..ولد خوها نصب عليها فـ15 المليون و خرجها من دارها بعدما زور الوراق مع العدول فكازا..صرخة مغربية مصابة بالسرطان

﻿

آخر المستجدات

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية | دولي
منذ 30 دقيقة

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي | دولي

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة | مجتمع

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة | مجتمع

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.