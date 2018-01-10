بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور ﻿

نشرت أستاذة مساء يومه الثلاثاء، على حسابها بالفيسبوك، صورتين عبارة عن رسالة، قالت إنها توصلت بها من تلميذتها المنقطعة عن الدراسة بسبب ''الفقر'' و ''الحاجة''.

''شوف تيفي''

نشرت أستاذة مساء يومه الثلاثاء، على حسابها بالفيسبوك، صورتين عبارة عن رسالة، قالت إنها توصلت بها من تلميذتها المنقطعة عن الدراسة بسبب ''الفقر'' و ''الحاجة''.



وأوضحت التلميذة في رسالتها المؤثرة المكتوبة بخط اليد، بأنها انقطعت عن الدراسة بسبب الفقر وأيضا بسبب إهمالها لدروسها، وعد التزام بنصائح أساتذتها التي أكدت بأنها تحبها بجنون.

وكتبت الأستاذة التي تدرس بإحدى المدارس بمدينة شفشفاون في تدوينته إلى جانب صور الرسالة: '' تلقيت هاته الرسالة صباحا من احدى تلميذاتي ..صراحة جد مؤثرة العين بصيرة واليد قصيرة رسالة تستنجد فيها عن واقعها المرير ما عساي أن أفعل لك حقا لو كان الفقر رجلا لقتلته''.

تجدر الإشارة إلى أن تلميذة، أقدمت على إنهاء حياتها شنقا بدوار أولاد أسبيطة ضواحي مدينة سلا بعد انقاطعها عن الدراسة برغبة من والدها.