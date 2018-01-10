 فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب ﻿
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فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب | حوادث و حقوق

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فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 23:59 فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب | حوادث و حقوق
فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم ، ظهر خلاله شاب غارق في دمائه بعد أن أقدم شخص آخر على توجيه طعنات له على مستوى يده ما تسبب في بترها.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم ، ظهر خلاله شاب غارق في دمائه بعد أن أقدم شخص آخر على توجيه طعنات له على مستوى يده ما تسبب في بترها.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت يوم الإثنين، على مستوى مدينة أزمور ضواحي الجديدة، حيث دخل شابان مدججان بالسيوف في معركة دامية، انتهت بقطع اليد اليسر لأحدهما.

و عبر النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو عن صدمتهم الكبيرة من مضمونه، مؤكدين أن تصفية حسابات قد تكون وراء هذه الجريمة البشعة.

ونظرا لمضمون الفيديو المروع، فإن ''شوف تيفي''، تجنبت نشره إلى جانب المادة الإخبارية.


 

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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