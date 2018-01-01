هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة" الكركرات" بعد استفزازات جبهة البوليساريو ﻿

رفع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، هورست كوهلر، من نسق مباحثاته الأممية لاحتواء أزمة الكركرات بعد الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات؛ عن طريق قيامه بزيارات عمل

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رفع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، هورست كوهلر، من نسق مباحثاته الأممية لاحتواء أزمة الكركرات بعد الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات؛ عن طريق قيامه بزيارات عمل متتالية إلى مجموعة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سعيا منه إلى إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح.

وحسب المعطيات التي كشف عنها كوهلر، فقد استهل اجتماعاته اليوم بفتح محادثات مع المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية، فدريكا موغريني، تهم الملفات العالقة مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة أساسا بملفي الثروات الطبيعية وحقوق الإنسان حول بعث مسار السلم الأممي في الصحراء ، كما سيلتقي المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيليانيديس، للحديث عن الاختلالات التي شابت عمليات توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة من قبل مؤسسة الاتحاد الأوروبي لسكان مخيمات تندوف، ليختتم بعدها سلسلة اجتماعاته بلقاء مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية وتوسيع المفاوضات، جوهانس هاهن، للتركيز على الأحداث الأخيرة بمعبر الكركرات وتداعياتها.