جريمة بشعة تهز مقهى شعبيا بالقصر الكبير ﻿

شهد مقهى شعبي يوجد على مستوى حي المناكيب بمدينة القصر الكبير، يوم الثلاثاء، جريمة بشعة، بطلها شخص أقدم على طعن أحد الزبناء بواسطة سلاح أبيض.

''شوف تيفي''

شهد مقهى شعبي يوجد على مستوى حي المناكيب بمدينة القصر الكبير، يوم الثلاثاء، جريمة بشعة، بطلها شخص أقدم على طعن أحد الزبناء بواسطة سلاح أبيض.



وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر، هاجم ضحيته وسط المقهى بسبب تصفية حسابات بينهما، ووجه له العديد من الطعنات وفر إلى وجهة غير معلومة، بعد أن تركه غارقا في بحر من الدماء.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصاب تم نقله في حالة جد خطيرة ما بين الحياة والموت إلى مستشفى للا مريم بالعرائش لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.