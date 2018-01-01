الملك محمد السادس يحضر افتتاح الشان ﻿

عقدت جامعة كرة القدم ووزارة الشبيبة والرياضة اجتماعا مع مسؤولين من وزارة القصور والتشريفات والأوسمة، صباح يوم أمس الإثنين، لاعداد افتتاح الملك محمد السادس لبطولة إفريقيا للمحليين.

''شوف تيفي''

عقدت جامعة كرة القدم ووزارة الشبيبة والرياضة اجتماعا مع مسؤولين من وزارة القصور والتشريفات والأوسمة، صباح يوم أمس الإثنين، لاعداد افتتاح الملك محمد السادس لبطولة إفريقيا للمحليين.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء فإن فوزي لقجع ورشيد الطالبي العلمي، أشرفا على الاجتماع، من أجل تنظيم بروتوكول مشاركة الملك محمد السادس، في افتتاح ''الشان'' بعد أن قرر العاهل المغربي حضور حفل الافتتاح والمباراة الأولى التي ستجمع بين المنتخب المغربي المحلي ونظيره الموريتاني السبت المقبل.

وتواصل اللجنة المنظمة زياراتها المكثفة إلى الملاعب المحتضنة للنهائيات، علما أن جميع أشغال ملاعب مراكش وأكادير وطنجة انتهت في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الأشغال بمركب محمد الخامس.