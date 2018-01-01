ديون الرجاء تحرمه من منحة النقل التلفزي ﻿

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سيتعذر على فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم الحصول على منحة النقل التلفزي البالغة قيمتها 600 مليون سنتيم لثلاث سنوات ، بسبب كثرة قضاياه المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للهيأة المشرفة على شؤون الكرة المغربية .
وحسب يومية الأحدات المغربية الصادرة ليوم غد الأربعاء فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حرمت الرجاء الرياضي من منحة النقل التلفزيوني للموسم الماضي والحالي ، والتي سيتم صرفها للاعبين والمدربين الذين حكمت لهم اللجنة، أبرزهم محمد المسعودي و المدرب محمد فاخر.
وإلى جانب القضايا المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، سيكون الرجاء ملزما بتسديد مليار و 400 مليون سنتيم للاعبين الذين لجؤوا إلى الاتحاد الدولي لاستخلاص مستحقاتهم المادية .
جدير بالذكر أن رئيس الرجاء الرياضي سعيد حسبان سيعقد يوم الجمعة 12 يناير بإحدى القاعات الرياضية بمدينة الدار البيضاء الجمع العام لفريق الرجاء من أجل تقديم استقالته وانتخاب رئيس جديد .