ديون الرجاء تحرمه من منحة النقل التلفزي ﻿

سيتعذر على فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم الحصول على منحة النقل التلفزي البالغة قيمتها 600 مليون سنتيم لثلاث سنوات ، بسبب كثرة قضاياه المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للهيأة المشرفة على شؤون

شوف سبور

سيتعذر على فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم الحصول على منحة النقل التلفزي البالغة قيمتها 600 مليون سنتيم لثلاث سنوات ، بسبب كثرة قضاياه المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للهيأة المشرفة على شؤون الكرة المغربية .

وحسب يومية الأحدات المغربية الصادرة ليوم غد الأربعاء فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حرمت الرجاء الرياضي من منحة النقل التلفزيوني للموسم الماضي والحالي ، والتي سيتم صرفها للاعبين والمدربين الذين حكمت لهم اللجنة، أبرزهم محمد المسعودي و المدرب محمد فاخر.

وإلى جانب القضايا المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، سيكون الرجاء ملزما بتسديد مليار و 400 مليون سنتيم للاعبين الذين لجؤوا إلى الاتحاد الدولي لاستخلاص مستحقاتهم المادية .

جدير بالذكر أن رئيس الرجاء الرياضي سعيد حسبان سيعقد يوم الجمعة 12 يناير بإحدى القاعات الرياضية بمدينة الدار البيضاء الجمع العام لفريق الرجاء من أجل تقديم استقالته وانتخاب رئيس جديد .