 ديون الرجاء تحرمه من منحة النقل التلفزي ﻿
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ديون الرجاء تحرمه من منحة النقل التلفزي

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 23:37 ديون الرجاء تحرمه من منحة النقل التلفزي | سبور
ديون الرجاء تحرمه من منحة النقل التلفزي
سيتعذر على فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم الحصول على منحة النقل التلفزي البالغة قيمتها 600 مليون سنتيم لثلاث سنوات ، بسبب كثرة قضاياه المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للهيأة المشرفة على شؤون

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سيتعذر على فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم الحصول على منحة النقل التلفزي البالغة قيمتها 600 مليون سنتيم لثلاث سنوات ، بسبب كثرة قضاياه المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للهيأة المشرفة على شؤون الكرة المغربية .

وحسب يومية الأحدات المغربية الصادرة ليوم غد الأربعاء فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حرمت الرجاء الرياضي من منحة النقل التلفزيوني للموسم الماضي والحالي ، والتي سيتم صرفها للاعبين والمدربين الذين حكمت لهم اللجنة، أبرزهم محمد المسعودي و المدرب محمد فاخر.

وإلى جانب القضايا المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، سيكون الرجاء ملزما بتسديد مليار و 400 مليون سنتيم للاعبين الذين لجؤوا إلى الاتحاد الدولي لاستخلاص مستحقاتهم المادية .

جدير بالذكر أن رئيس الرجاء الرياضي سعيد حسبان سيعقد يوم الجمعة 12 يناير بإحدى القاعات الرياضية بمدينة الدار البيضاء الجمع العام لفريق الرجاء من أجل تقديم استقالته وانتخاب رئيس جديد .

 

 

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أمس 16:59 GMT

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