الرباح يجتمع بالنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز حول شركة ''سامير'' ﻿

اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، اليوم مع عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بمقر الوزارة بالرباط، لمناقشة الأوضاع الراهنة بشركة سامير في طور

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اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، اليوم مع عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بمقر الوزارة بالرباط، لمناقشة الأوضاع الراهنة بشركة سامير في طور التصفية القضائية، والمطلب الملح للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل حماية حقوق المأجورين وإنقاذ المقومات المادية والتعجيل باستئناف الإنتاج وصيانة المكاسب الكبيرة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.

اللقاء جاء في سياق تحسيس المسؤولين والسلطات بالتداعيات السلبية لتوقف المصفاة منذ غشت 2015، وبضرورة المساعدة وتيسير الشروط من أجل إنقاذ المصفاة المغربية من ''الإغلاق وضياع حقوق العباد ومصالح البلاد''، على حد تعبيرالمكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز.

جدير بالذكر أن النقابة توجهت بمذكرة في الموضوع إلى جميع رؤساء الفرق البرلمانية، وتم عقد اجتماع مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولقاء مع وزير الشغل والإدماج المهني.