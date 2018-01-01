هذا هو جديد ''مول الطاكسي'' الملقب بـ ''الوحش'' اللي كيخطف البنات وكيغتاصبهم في كازا ﻿

في جديد ''مول الطاكسي'' الذي تم تلقيبه بـ ''الوحش'' عقب تورطه في اختطاف واغتصاب فتيات بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التحريات والأبحاث ما تزال جارية لإيقافه بعد أن تم تحديد بعض النقاط الخاصة

''شوف تيفي''

في جديد ''مول الطاكسي'' الذي تم تلقيبه بـ ''الوحش'' عقب تورطه في اختطاف واغتصاب فتيات بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التحريات والأبحاث ما تزال جارية لإيقافه بعد أن تم تحديد بعض النقاط الخاصة بهويته.



وأكد المصدر ذاته أن شارع الأمير مولاي عبد الله بالبيضاء، عرف أمس الإثنين، حالة استنفار أمني قصوى، حيث تم تفتيش جميع سيارات الأجرة الكبيرة في إطار البحث الخاص بـ ''الوحش'' حتى يتم إيقافه.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت الأسبوع الماضي، عن معطيات حصرية بخصوص عمليات ''مول الطاكسي'' المتورط في اختطاف واغتصاب العديد من الفتيات بمساعدة شريكته الشابة.