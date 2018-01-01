 عبد الصمد الإدريسي ينفي اجتماع الحزب للنظر في قبول عضوية المحامي إسحاق شارية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية | دولي

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي | دولي

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة | مجتمع

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة | مجتمع

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ميلاني عمار رفقة الملك محمد السادس عبر الإنستغرام | بوليتيك

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ''ميلاني عمار'' رفقة الملك محمد السادس عبر

عاجل..بعد الهجوم على مراكز الأمن: إضرام النيران في بيت لصلاة اليهود بتونس | دولي

عاجل..بعد الهجوم على مراكز الأمن: إضرام النيران في بيت لصلاة اليهود بتونس

بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور | مجتمع

بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور

فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب | حوادث و حقوق

فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة الكركرات بعد استفزازات جبهة البوليساريو | بوليتيك

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة" الكركرات" بعد استفزازات جبهة

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

عبد الصمد الإدريسي ينفي اجتماع الحزب للنظر في قبول عضوية المحامي إسحاق شارية

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 22:54 عبد الصمد الإدريسي ينفي اجتماع الحزب للنظر في قبول عضوية المحامي إسحاق شارية | بوليتيك
عبد الصمد الإدريسي ينفي اجتماع الحزب للنظر في قبول عضوية المحامي إسحاق شارية
كذب عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأخبار التي أوردتها بعض المواقع الإخبارية، حول اللقاء الذي عقده حزب العدالة والتنمية للنظر في طلب العضوية الذي تقدّم به إلى الحزب

شوف تيفي:

كذب عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأخبار التي أوردتها بعض المواقع الإخبارية، حول اللقاء الذي عقده حزب العدالة والتنمية للنظر في طلب العضوية الذي تقدّم به إلى الحزب المحامي إسحاق شارية، مبينا أنه لا أساس لهذا الخبر من الصحة، وأنه لم يتم مناقشة هذا الموضوع لا على مستوى الأمانة العامة ولا غيرها.

واستغرب عبد الصمد الإدريسي في توضيح له للخبرالذي تم نشره من قبل أحد المواقع الإخبارية دون الاتصال بالمعنيين بالأمر للتأكد من صحته.. وأكد أنه لا أساس لهذا الخبر من الصحة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية لا يضع أي اشتراطات، كيفما كانت، للانتماء إليه، وأن ما يربطه بمنخرطيه هو نظامه الأساسي والداخلي والمساطر المصادق عليها في مؤسساته.

يشار إلى أن موقع ''الأول'' كان قد نشر خبرا مفاده أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بثت أخيرا في قرار عضوية المحامي إسحاق شارية، وأن الحزب عقد لقاء معه من طرف ثلاثة من قياداته ذكر من بينهم اسم عبد الصمد الإدريسي، مضيفا أنه تم اشتراط مجموعة من الاشتراطات عليه حتى تقبل عضويته في الحزب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي عبد الصمد الإدريسي العدالة والتنمية إسحاق شارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ميلاني عمار رفقة الملك محمد السادس عبر الإنستغرام | بوليتيك

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ''ميلاني عمار'' رفقة الملك محمد السادس عبر الإنستغرام

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة الكركرات بعد استفزازات جبهة البوليساريو | بوليتيك

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة" الكركرات" بعد استفزازات جبهة البوليساريو

الملك محمد السادس يحضر افتتاح الشان | بوليتيك

الملك محمد السادس يحضر افتتاح الشان

الرباح يجتمع بالنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز حول شركة سامير | بوليتيك

الرباح يجتمع بالنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز حول شركة ''سامير''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أعمدة كهربائية تُهدد ساكنة مدينة الدارالبيضاء مع التساقطات المطرية..السلوكة ديال الضوء كايبانو و المسؤولين آوت | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

بالفيديو..أعمدة كهربائية تُهدد ساكنة مدينة الدارالبيضاء مع التساقطات المطرية..السلوكة ديال الضوء كايبانو و المسؤولين ''آوت''

بالفيديو..ها علاش تأجلات محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..ها علاش تأجلات محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..أورانج تواكب المقاولات الناشئة من خلال فضاء Start On | خارج البلاطو

بالفيديو..أورانج تواكب المقاولات الناشئة من خلال فضاء ''Start On''

القضية صعيبة..ولد خوها نصب عليها فـ15 المليون و خرجها من دارها بعدما زور الوراق مع العدول فكازا..صرخة مغربية مصابة بالسرطان | حالة خاصة

القضية صعيبة..ولد خوها نصب عليها فـ15 المليون و خرجها من دارها بعدما زور الوراق مع العدول فكازا..صرخة مغربية مصابة بالسرطان

﻿

آخر المستجدات

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية | دولي
منذ 29 دقيقة

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي | دولي

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة | مجتمع

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة | مجتمع

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.