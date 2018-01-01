عبد الصمد الإدريسي ينفي اجتماع الحزب للنظر في قبول عضوية المحامي إسحاق شارية ﻿

كذب عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأخبار التي أوردتها بعض المواقع الإخبارية، حول اللقاء الذي عقده حزب العدالة والتنمية للنظر في طلب العضوية الذي تقدّم به إلى الحزب

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كذب عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأخبار التي أوردتها بعض المواقع الإخبارية، حول اللقاء الذي عقده حزب العدالة والتنمية للنظر في طلب العضوية الذي تقدّم به إلى الحزب المحامي إسحاق شارية، مبينا أنه لا أساس لهذا الخبر من الصحة، وأنه لم يتم مناقشة هذا الموضوع لا على مستوى الأمانة العامة ولا غيرها.

واستغرب عبد الصمد الإدريسي في توضيح له للخبرالذي تم نشره من قبل أحد المواقع الإخبارية دون الاتصال بالمعنيين بالأمر للتأكد من صحته.. وأكد أنه لا أساس لهذا الخبر من الصحة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية لا يضع أي اشتراطات، كيفما كانت، للانتماء إليه، وأن ما يربطه بمنخرطيه هو نظامه الأساسي والداخلي والمساطر المصادق عليها في مؤسساته.

يشار إلى أن موقع ''الأول'' كان قد نشر خبرا مفاده أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بثت أخيرا في قرار عضوية المحامي إسحاق شارية، وأن الحزب عقد لقاء معه من طرف ثلاثة من قياداته ذكر من بينهم اسم عبد الصمد الإدريسي، مضيفا أنه تم اشتراط مجموعة من الاشتراطات عليه حتى تقبل عضويته في الحزب.