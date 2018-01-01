خطير..إخوة قتلوا تاجرا بمدينة فاس..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 38 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وذلك للاشتباه في

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 38 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهديد بالقتل و الابتزاز.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم شقيقان من المشتبه فيهم على ابتزاز الضحية و مطالبته بمبلغ مالي تحت طائلة التصفية الجسدية، إن لم يعمل على تسليمهما المبالغ المالية المطلوبة.

وقد مكنت الأبحاث و التحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن، يضيف البلاغ، من تحديد المشتبه بهما وتوقيفهما في وقت وجيز، قبل أن يتم ضبط المشتبه به الثالث لتورطه في التحريض على ارتكاب هذه الجريمة، لأسباب تتعلق بالمنافسة التجارية بينه و بين الضحية.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات هذه القضية.