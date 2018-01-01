 رسميــا.. هذا ما صرح به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص أطوار محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه ﻿
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رسميــا.. هذا ما صرح به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص أطوار محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 22:39 رسميــا.. هذا ما صرح به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص أطوار محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
رسميــا.. هذا ما صرح به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص أطوار محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه
استأنفت غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الثلاثاء 9 يناير 2017، النظر في ملف المعروض عليها موضوع متابعة المتهمين في أحداث الحسيمة، أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها

''شــوف تيفي''

 

استأنفت غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الثلاثاء 9 يناير 2017، النظر في ملف المعروض عليها موضوع متابعة المتهمين في أحداث الحسيمة، أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم ودفاع الأطراف المدينة.

وفي بداية الجلسة واصل ممثل النيابة العامة رده على الطلبات والدفوع المثارة من طرف الدفاع، حيث أوضح فيما يخص ادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم إذ أنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة وأثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق ولم يصرحوا بذلك، وأن الفحوصات الطبية المجرات المأمور بها في إبانه من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق أكدت عدم وجود أي أثر للعنف، كما أن الدفاع قام بأربع وستين زيارة للموقوفين أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية دون إبداء أية ملاحظة بشأنهم .

وفيما يخص الاستجوابات وإجراءات التقاط المكالمات الهاتفية والتفتيش والحجز فقد تمت في احترام تام للقانون وأجلت القضية لجلسة 12 يناير 2017 لمواصلة النظر في القضية .

 

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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