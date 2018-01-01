عـــــــــاجل : بعد ملتمس ''الجامعي'' و ''طبيح'' .. المحكمة تقرر تـأخير النظر في قضية ''الزفزافي'' ورفاقة والإبقاء على هذا القرار.. ﻿

بعد مداخلة طالت لمدة ثلاثة أسابيع للسيد ''حكيم الوردي'' بصفته ممثلا للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في إطار الرد على كل الطلبات والملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين

''شــوف تيفي''

بعد مداخلة طالت لمدة ثلاثة أسابيع للسيد ''حكيم الوردي'' بصفته ممثلا للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في إطار الرد على كل الطلبات والملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، أنهى مداخلته في ساعات متأخرة من يومه الثلاثاء 9 يناير 2017 .

وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضية الزفزافي ورفاقه إلى يوم الجمعة 12 يناير 2017 ، وذلك بالرغم من ملتمس هيئة دفاع المعتقلين على لسان النقيب ''الجامعي'' والطرف المدني في شخص المحامي ''طبيح'' بتأخير الجلسة إلى مدة أكثر نظرا للكم الهائل لمضامين مداخلة النيابة العامة ، إلا أن النيابة العامة عارضت، وقرر القاضي الإبقاء على التاريخ المحدد سلفا والرامي إلى تحديد يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لإتمام أشغال محاكمة المعتقلين بناء على أن القانون في بعض بنود المسطرة الجنائية يستند إلى ضرورة تسريع وثيرة المحاكمة .

هذا وستكون الجلسة المقبلة مخصصة لمداخلة الطرف المدني لحقه في الرد على كل المداخلات السابقة من طرف هيئة دفاع المعتقلين والنيابة العامة.