خاص.. هذا أول قرار اتخذه الناصيري بعد إقالة عموتة ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن سعيد الناصيري رئيس النادي قرر اليوم الثلاثاء، إراحة اللاعبين لمدة أسبوع مباشرة بعد إقالة المدرب الحسين عموتة وطاقمه الطبي

شوف سبور :رشيد محمودي

علمت ''شوف سبور'' من مصادر داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن سعيد الناصيري رئيس النادي قرر اليوم الثلاثاء، إراحة اللاعبين لمدة أسبوع مباشرة بعد إقالة المدرب الحسين عموتة وطاقمه الطبي والتقني.

وأفادت ذات المصادر، أن اللاعبين سيستأنفون حصصهم التدريبية يوم الاثنين المقبل، موضحة أن هذه المدة ستكون كافية للعثور على خليفة الإطار الوطني عموتة.

هذا وقد أعلن اليوم فريق الوداد البيضاوي عبر موقعه الرسمي عن إقالة الطاقم الطبي والتقني وعلى رأسهم المدرب الحسين عموتة بعد سلسلة من النتائج السلبية في البطولة الاحترافية.