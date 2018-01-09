بالصورة..بعد مقهى لاكريم: المغربي سكاكي أشهر بارون مخدرات يأمر بالهجوم على محل للقمار برشاش كلاشينكوف ﻿

تمكنت الشرطة البلجيكية، مؤخرا، من إيقاف شابين يبلغان من العمر 19 سنة، تورطا في محاولة تنفيذ هجوم مسلح على محل للقمار ببلجيكا، عقب تلقيهما لأوامر من أشرف سكاكي بارون المخدرات المسجون في سجن سلا

''شوف تيفي''

تمكنت الشرطة البلجيكية، مؤخرا، من إيقاف شابين يبلغان من العمر 19 سنة، تورطا في محاولة تنفيذ هجوم مسلح على محل للقمار ببلجيكا، عقب تلقيهما لأوامر من أشرف سكاكي بارون المخدرات المسجون في سجن سلا بالمغرب.

وحسب ما كشف عنه موقع '' hln.be'' البلجيكي، مساء أمس الثلاثاء، فإن الأمر يتعلق بالمدعو ''كوينسي'' و ''ديورن''، اللذين تم ضبطهما نهاية الشهر الماضي، وبحوزتهما سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف، كانا يرغبان في استخدامه من أجل الهجوم على محل للقمار يوجد على مستوى منطقة ليمبورغ.

وأوضح الموقع البلجيكي أن الموقوفين، اقترضا سيارة لتنفيذ العملية من المدعو ''نسيم'' والذي تجمعه علاقة بأشرف سكاكي، مبرزا بأن المعنيين بالأمر تم إيقافهما داخل السيارة وبحوزتهما السلاح وأقنعة، قبل أن تتمكن الشرطة من إيقاف شخص ثالث يشتبه في علاقته بهذه العملية.

وأبرز المصدر ذاته أن ''نسيم'' مدين لبارون المخدرات ''أشرف سكاكي'' المعتقل بالمغرب منذ 8 سنوات بمبالغ مالية، ولهذا قدم سيارة للموقفين .