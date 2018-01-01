 بعد ثلاثة أسابيع.. النيابة العامة تنهي مداخلتها في قضية ''الزفزافي'' ورفاقه .. وإمام مسجد ودركيين وأمنيين مطالبين أمام المحكمة (تفاصيل جديدة) ﻿
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بعد ثلاثة أسابيع.. النيابة العامة تنهي مداخلتها في قضية ''الزفزافي'' ورفاقه .. وإمام مسجد ودركيين وأمنيين مطالبين أمام المحكمة (تفاصيل جديدة)

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 21:28 بعد ثلاثة أسابيع.. النيابة العامة تنهي مداخلتها في قضية الزفزافي ورفاقه .. وإمام مسجد ودركيين وأمنيين مطالبين أمام المحكمة (تفاصيل جديدة) | بوليتيك
بعد ثلاثة أسابيع.. النيابة العامة تنهي مداخلتها في قضية ''الزفزافي'' ورفاقه .. وإمام مسجد ودركيين وأمنيين مطالبين أمام المحكمة (تفاصيل جديدة)
بعد مداخلة طالت لمدة ثلاثة أسابيع للسيد ''حكيم الوردي'' بصفته ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في إطار الرد على كل الطلبات والملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين

''شــوف تيفي''

 

بعد مداخلة طالت لمدة ثلاثة أسابيع للسيد ''حكيم الوردي'' بصفته ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في إطار الرد على كل الطلبات والملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، أنهى مداخلته في ساعات متأخرة من يومه الثلاثاء 9 يناير 2017 .

وقد خلصت مداخلة ''حكيم الوردي'' كممثل للنيابة العامة إلى رفض العديد من الطلبات والملتمسات باستثناء استدعاء 22 شاهدا في القضية من رجالات الشرطة والدرك الملكي والاستعلامات العامة ، وذلك لأجل أداء اليمين وقول شهادتهم أمام المحكمة مشيرا أنه سبق لهم وأدلوا بتصريحاتهم كشهود أمام الشرطة القضائية ، كما التمس ممثل النيابة العامة استدعاء ''عبد الرحيم أبركان'' إمام المسجد الذي تم توقيفه من طرف ''ناصر الزفزافي'' داخل المسجد في حادثة يوم الجمعة .

وجدير بالذكر أن المحكمة سمحت لـ''حميد المهداوي'' بكلمة مقتضبة حيث طالب الكشف عن علاقة ''الأبلق'' بالشخص الذي كان يتصل به من هولندا ، كما طالب الكشف عن كل المكالمات الهاتفية في الموضوع ليجيب عليه ممثل النيابة العامة أن صدرها رحب لكل الطلبات والملتمسات إلا أن الأمر لا يتعلق بـالأبلق بقدر ما يتعلق بالمكالمات التي جمعته شخصيا بالشخص المعني ، مبرزة أنها تتابعه كمواطن مغربي عادي وليس بصفته كصحافي كان يزاول مهنته أثناء المحادثة .

وفي ذات السياق التمست النيابة العامة من الهيئة التي تبث في القضية تزويد المحكمة بالوسائل اللوجيستيكية التي تمكنها من الاطلاع على كل المستندات والمواد الرقمية من تسجيلات موثقة بالصوت والصورة التي تتوفر عليها النيابة العامة ، مضيفة أنها لا تعارض أن يتم عرض كل الحجج التي تبني عليها قناعتها في الملف وتطالب بإدانة المعتقلين بناء عليها .

هذا وبـإنهاء النيابة العامة مداخلتها في إطار الرد على كل الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية يكون قد جاء دور الطرف المدني ودفاع الدولة المغربية لقول كلمتهم في إطار حق الرد أيضا على دفاع المعتقلين والنيابة العامة ، حيث سيعرف الملف تطورا جديدا لتتم مناقشة الموضوع بعد رد هيئة دفاع المعتقلين خلال الأيام القليلة المقبلة .

 

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أمس 16:59 GMT

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