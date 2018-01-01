 العثماني يسارع الزمن لتعديل قانون التعليم قبل عرضه على المجلس الوزاري ﻿
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العثماني يسارع الزمن لتعديل قانون التعليم قبل عرضه على المجلس الوزاري

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 21:24 العثماني يسارع الزمن لتعديل قانون التعليم قبل عرضه على المجلس الوزاري | بوليتيك
العثماني يسارع الزمن لتعديل قانون التعليم قبل عرضه على المجلس الوزاري
يسارع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الزمن لتعديل مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين قبل إحالته على المجلس الوزاري، الذي سيصادق على نسخته النهائية، بضغطه في اتجاه الخروج عن الإطار

شوف تيفي:

يسارع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الزمن لتعديل مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين قبل إحالته على المجلس الوزاري، الذي سيصادق على نسخته النهائية، بضغطه في اتجاه الخروج عن الإطار الذي حددته الخطة الاستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى، خاصة فيما يتعلق بمسألة مجانية التعليم.

وأوضحت مصادر ''المساء'' لنهار الغد الأربعاء أن العثماني يسعى إلى تعديل المادة التي تستثني الفقراء فقط من أداء رسوم التسجيل؛ خاصة أن هذا المعطى سبق أن نصت عليه الخطة الاستراتيجية بتنصيصها على إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي التأهيلي، مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول مصير الفئات المتوسطة.

نفس المصادر أكدت أن العثماني لا يزال في اتصال مع وزارة التربية الوطنية من أجل التنصيص، بشكل صريح على استثناء الطبقة المتوسطة من أداء الرسوم، على أن يقوم النص التنظيمي، الذي سيصدر لاحقا، بطرح تفاصيل عملية أداء الرسوم ويحدد بشكل دقيق أداء مفهوم الأسرة الميسورة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي العثماني تعديل قانون التعليم المجلس الوزاري رسوم التسجيل

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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