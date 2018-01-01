بالفيديو ... نجم الكرة الألمانية بودولسكي يبيع الشوارما بعد اعتزاله الكرة ﻿

افتتح نجم الكرة الألمانية لوكاس بودولسكي يوم الأحد الماضي ، في مدينة كولن الألمانية فرعا جديدا لمطعم الشوارما التركية بحضور ما يقارب ألف مشجع .

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افتتح نجم الكرة الألمانية لوكاس بودولسكي يوم الأحد الماضي ، في مدينة كولن الألمانية فرعا جديدا لمطعم الشوارما التركية بحضور ما يقارب ألف مشجع .

وصرح سباستيان لانغ المتحدث باسم بودولسكي لوسائل الإعلام الألمانية ، أن الأجوء كانت رائعة ، وبودولسكي كان سعيدا.وفق أسبوعية دير شبيغل الألمانية ليوم الأحد الماضي.

ويدير النجم الألماني السابق الذي توج رفقة منتخب بلاده بلقب كأس العالم في البرازيل عام 2014 ، مطاعم المأكولات التركية مع شريكيه ذوي الأصول التركية ، ويعود اهتمام اللاعب لوكاس ، بالمطبخ التركي بسبب الفترة التي قضاها لاعبا لنادي غالاطاساراي التركي ، وعبر حينها عن إعجابه بالمأكولات الشعبية التركية.

ويعد بودولسكي ثالث أكثر اللاعبين الألمان خوضا للمباريات الدولية ، ويعد رابع هداف في تاريخ الكرة الألمانية برصيد 49 هدفا.