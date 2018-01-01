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مقاتلون مغاربة بسوريا يطالبون بالعودة إلى أرض الوطن

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 21:16 مقاتلون مغاربة بسوريا يطالبون بالعودة إلى أرض الوطن | مجتمع
مقاتلون مغاربة بسوريا يطالبون بالعودة إلى أرض الوطن
نشرت وسائل إعلام، مؤخرا، بيانا يعود لـ مجموعة تطلق على نفسها اسم ''جمعية مغاربة سوريا''، تضم مقاتلين مغاربة متواجدين في سوريا، طالبت الحكومة بالسماح لهم بالعودة إلى وطنهم مع أسرهم.

''شوف تيفي''

نشرت وسائل إعلام، مؤخرا، بيانا يعود لـ مجموعة تطلق على نفسها اسم ''جمعية مغاربة سوريا''، تضم مقاتلين مغاربة متواجدين في سوريا، طالبت الحكومة بالسماح لهم بالعودة إلى وطنهم مع أسرهم.

ونشر موقع '' mafa.world'' هذا البيان، الذي أشار إلى أن المغاربة المقاتلين في سوريا، يتخوفون من العودة إلى بلدهم المغرب الذي لا يحملون ضد مصالحه أي نوايا، بل هم مع الشعب المغربي وغير منعزلين عن همومه وتطلعاته.

طالب هذا البيان الذي احتوى على توقيع اسمين في أسفله بتسوية وضعية المغاربة المتواجدين في سوريا، واعتماد مندوب للوقوف على الأوضاع الإدارية لهم ولعوائلهم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بيان جمعية مغاربة سوريا المقاتلين

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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