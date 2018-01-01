هذا ما قام به الحموشي في حق رجلي شرطة رفضا الحصول على رشوة بطانطان ﻿

وجّه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي رسالة تنويه لشرطيين يعملان بمنطقة أمن طانطان، عبّر فيها عن إشادته بحسهما المهني الكبير، كما أثنى فيها على التزامهما الصادق بأخلاقيات المهنة

''شوف تيفي''

وجّه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي رسالة تنويه لشرطيين يعملان بمنطقة أمن طانطان، عبّر فيها عن إشادته بحسهما المهني الكبير، كما أثنى فيها على التزامهما الصادق بأخلاقيات المهنة الشرطية، وتشبثهما بمبادئ التخليق والنزاهة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها الأمني فقد خصّص المدير العام للأمن الوطني مكافأة مالية للشرطيين، اعترافا بنزاهتهما، وامتنانا لسلوكهما الوظيفي المتميز، وذلك بعدما أصرا على تطبيق القانون، ورفضا تسلم مبالغ مالية عن طريق الرشوة من طرف تاجرين يبلغان من العمر 31 و54 سنة.

وأشار المصدر ذاته أن الشرطيين المحتفى بهما، وهما برتبة حارس أمن ومقدم شرطة، كانا قد ضبطا صباح يومه الثلاثاء شاحنتان محملتان بسلع ومواد معدنية مشكوك في مصدرها، وذلك أثناء مزاولتهما لمهام المراقبة بنقطة الحراسة المرورية عند مدخل مدينة طانطان، حيث أصرا على تطبيق القانون رغم محاولة مالكي تلك السلع شراء ذمتهما عن طريق منحهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وتم تحرير المخالفات القانونية في حق الشاحنات المحملة بتلك السلع، كما تم فتح بحث قضائي مع التاجرين المخالفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لمحاولتهما إرشاء الشرطيين.

وأكد نفس المصدر أن الشرطيين، تلقيا مبادرة المدير العام للأمن الوطني بفرحة عارمة، لأنها شكلت حافزا لهما على مزيد من الإخلاص في العمل، وتقديرا لنزاهتهما، وإن كانا قد طبقا فقط ما يمليه عليهما القانون والضوابط الإدارية، كما صرح بذلك أحد هؤلاء الشرطيين.





