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ياربي السلامة..أب يقتل ابنته بطنجة بعد علمه بربطها علاقة مع شاب+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 21:00 ياربي السلامة..أب يقتل ابنته بطنجة بعد علمه بربطها علاقة مع شاب+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
ياربي السلامة..أب يقتل ابنته بطنجة بعد علمه بربطها علاقة مع شاب+تفاصيل مروعة
لقيت فناة قاصرة حتفها، ليلة أول أمس الأحد، بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، متأثرة بكسور وجروح جد خطيرة على رأسها وبمختلف أنحاء جسدها نتيجة تعرضها لاعتداء وحشي من قبل والدها، بعد أن راودته

''شوف تيفي''

لقيت فناة قاصرة حتفها، ليلة أول أمس الأحد، بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، متأثرة بكسور وجروح جد خطيرة على رأسها وبمختلف أنحاء جسدها نتيجة تعرضها لاعتداء وحشي من قبل والدها، بعد أن راودته الشكوك حول سلوكها وعلاقتها مع أحد شباب المنطقة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فقد أفاد مصدر طبي أن قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور استقبل فتاة لا يتعدى عمرها 17 سنة، تدعى ''خ.ع'' في حالة غيبوبة تامة نتيجة إصابتها بنزيف في الدماغ، ناتجة عن ارتطام شديد ومتكرر بجسم صلب، وكذا كدمات عديدة غطت 90 في المائة من جسدها، ما استدعى وضعها في قاعة رفع الصدمات قبل إخضاعها للتنفس الاصطناعي بقسم الإنعاش الطبي الذي ظلت به إلى أن فارقت الحياة ليلة الأحد.

وأوضح مصدر اليومية أن الطاقم الطبي لم يصدق رواية الأم، التي ادعت أن ابنتها سقطت بدرج المنزل، فبادر بإشعار النيابة العامة بالمدينة والتي أمرت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه ، فلم تجد الأم بدا من الاعتراف لعناصر الشرطة بأن الأب عذب ابنته ليتم إيقافه من طرف عناصر الدرك بمسقط رأسه بدوار ''الضوامرة'' التابع لجماعة قصر أبجير بدائرة القصر الكبير، حيث كان يقيم مع أسرته.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة أب ابنة المصالح الأمنية طنجة

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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