 عاجل وهام للراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى ألمانيا..وهذه هي الشروط ﻿
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عاجل وهام للراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى ألمانيا..وهذه هي الشروط

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 20:39 عاجل وهام للراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى ألمانيا..وهذه هي الشروط | مجتمع
عاجل وهام للراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى ألمانيا..وهذه هي الشروط
أعلن موقع '' employer.ma'' عن انطلاق عملية التسجيل عبر الإنترنت بالنسبة للراغبين في الهجرة إلى أوروبا وبالتحديد إلى دولة ألمانيا.

''شوف تيفي''

أعلن موقع '' employer.ma'' عن انطلاق عملية التسجيل عبر الإنترنت بالنسبة للراغبين في الهجرة إلى أوروبا وبالتحديد إلى دولة ألمانيا.

وأوضح الموقع المذكور بأن المغربي البالغ أكثر من 18 سنة والذي يكون على دراية ولو قليلة باللغة الألمانية، يمكنه تحقيق حلم الهجرة إلى ألماينا وذلك مقابل التوفر على الشروط التالية والتي ستمكنه من الحصول على امتيازات:

1 - أن يكون سن الشخص المتقدم فوق 18 عاماً.

2 - أن يكون الشخص على دراية بأساسيات اللغة الألمانية.

3- الأشياء التي تقدم للموظف في العمل الاجتماعي :


( 1 - تأمين الإقامة للشخص.


2 - تأمين الطعام والشراب.


3 - التأمين على الشخص.


4 - العلاج.


5 - نفقات السفر للدورات الدراسية.


6 - مصروف جيب 175 يورو في الشهر.


7 - ملابس العمل.'')

 

- برنامج العمل للموظف في العمل الإجتماعي :


(1 - العمل لمدة 12 شهر.


2 - عطلة لمدة يوم على الأقل في كل أسبوع).

وبخصوص دور الموظف في برنامج العمل الاجتماعي بألمانيا، أشار الموقع المذكور إلى أن الموظف يعمل في مؤسسات المجتمع المدني في ألمانيا التي تساعد الأطفال والأشخاص المعاقيين والمكفوفين وكبار السن وما شابه.

وطريقة التسجيل في برنامج العمل الاجتماعي تكون بالطريقة التالية:

1 - يمكن التسجيل في هذا البرنامج من هـــنا وتعبئة المعلومات الشخصية المطلوبة .

2 - رسالة توضح الأسباب التى جعلت الشخص يفكر في العمل الاجتماعي.


3 - صورة جواز السفر.


4 - إرسال المعلومات الشخصية على هذا البريد : [email protected]

 

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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