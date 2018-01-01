مستور يبحت عن فريق جديد بعد وضعه في لائحة الانتقالات ﻿

يستعد الدولي المغربي هاشم مستور، لاعب وسط ميدان ميلان الإيطالي خلال الانتقالات الشتوية الحالية ، للانتقال إلى فريق جديد من أجل إنقاذ مشواره الكروي بعدما غاب عن الملاعب لفترة طويلة .

شوف سبور

يستعد الدولي المغربي هاشم مستور، لاعب وسط ميدان ميلان الإيطالي خلال الانتقالات الشتوية الحالية ، للانتقال إلى فريق جديد من أجل إنقاذ مشواره الكروي بعدما غاب عن الملاعب لفترة طويلة .

ونشر موقع توتو سبور الإيطالي اليوم الثلاثاء خبرا مفاده أن إدارة نادي ميلان الإيطالي تبحث عن فريق جديد للاعبها المغربي هاشم مستور خلال الميركاتو الشتوي الجاري ، بعد أن وضعه النادي الإيطالي في لائحة المغادرين .

وسبق للاعب مستور أن تدرب رفقة الفريق الأول خلال الأسابيع الأخيرة ، بعد أن توارى عن الأنظار الموسم الماضي حيث أعير إلى الدوري الهولندي عبر بوابة فريق زفوله .

تجدر الإشارة أن اللاعب المغربي هاشم مستور فشل في الظهور بمستوى جيد في موسمين قضاهما معارا لفريقي ملقا الإسباني، و زفوله الهولندي، إذ تراجعت أسهمه بشكل كبير في سوق الانتقالات، خاصة أنه لم ينجح في ضمان مكان له بالفريق الإيطالي.