عاجل..نايضة في تونس..اقتحام محلات تجارية ومراكز أمن وإضرام النيران+فيديو وصور ﻿

تشهد عدة مناطق في تونس وخاصة بولاية سوسة خلال هذه اللحظات من مساء يومه الثلاثاء، وقوع مواجهات خطيرة، بين الأمن ومحتجين، اقتحموا المركبات التجارية ومراكز الأمن، وأضرموا النيران بها.

''شوف تيفي''

تشهد عدة مناطق في تونس وخاصة بولاية سوسة خلال هذه اللحظات من مساء يومه الثلاثاء، وقوع مواجهات خطيرة، بين الأمن ومحتجين، اقتحموا المركبات التجارية ومراكز الأمن، وأضرموا النيران بها.

وحسب موقع ''جوهرة'' التونسي فقد قامت مجموعة من الشباب برشق مركز الشرطة بالحجارة قبل أن يتم إضرام النار فيه مع وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة.

وأشار الموقع ذاته أن مصدره الأمني، أكد أن قوات الأمن قد تصدت لمحاولة عدد من الشبان اقتحام المستودع البلدي بالقلعة الصغرى.

تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات اندلعت منذ أمس الإثنين، بمختلف المدن التونسية، بسبب رفع الحكومة للأسعار.