مثير.. ''الحوت الأزرق'' يقتل ثان طفل في الجزائر وها كيفاش ﻿

في أقل من شهر، سجلت لعبة ''الحوت الأزرق'' الإلكترونية ثاني ضحية لها في الجزائر، حيث أقدم طفل في التاسعة من عمره على الانتحار، بعد أن تجاوز كل مراحل اللعبة ووصل إلى تحدي الموت.

شوف تيفي

في أقل من شهر، سجلت لعبة ''الحوت الأزرق'' الإلكترونية ثاني ضحية لها في الجزائر، حيث أقدم طفل في التاسعة من عمره على الانتحار، بعد أن تجاوز كل مراحل اللعبة ووصل إلى تحدي الموت.

وكشفت مصادر جزائرية اليوم الثلاثاء أن الحادثة التي شهدتها ولاية سطيف، حيث اهتزت المنطقة بعد علمها أن طفلا لف حبلا حول عنقه داخل حمام المنزل وشنق نفسه بطريقة مثيرة.

الطفل محمد أمين الذي كان يدرس في السنة الثالثة ابتدائي ببلدية عين ولمان، خلفت خطوته هذه حيرة وهلعا داخل الأوساط الأسرية، خاصة أنها تأتي بعد أسبوعين على وفاة الطفل عبد الرحمان (11 سنة)، الذي شنق نفسه امتثالا لأوامر اللعبة التي تجبر مستخدميها على تنفيذ مجموعة من التحديات حتى الوصول إلى التحدي الرئيسي وهو الانتحار.