من جديد الحكومة تفتح ملف النقاش..ويتيم يراسل المركزيات النقابية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ﻿

أعادت الحكومة مجددا فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب الذي تم تجميده طيلة أشهر، حيث راسل محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني؛ المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون رقم 15-97، المتعلق بتحديد شروط

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أعادت الحكومة مجددا فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب الذي تم تجميده طيلة أشهر، حيث راسل محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني؛ المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون رقم 15-97، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من أجل تقديم ملاحظاتها بشأن المشروع.

مراسلة المركزيات النقابية تأتي في وقت تتباين فيه رؤى الأطراف المعنية؛ خاصة أن حكومة عبد الإله ابن كيران عمدت حسب ما نقلته جريدة "أخبار اليوم" شهر ماي في السنة الماضية إلى تقديم نسختها في مجلس وزاري، ضمن الدفعة الأخيرة للمشاريع التي نص عليها دستور2011 ، ما أثار ردود فعل مستهجنة سواء لدى الباطرونا أو النقابات ؛على اعتبار أن الحكومة قدمت مشروعا لم تشرك فيه أي طرف من الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، ولا تُعرف حتى الآن طبيعة التعديلات التي اعتمدتها اللجنة الحكومية التي كلفها رئيس الحكومة بإدراج الملاحظات المثارة حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل عرضه على المجلس الوزاري.

نفس المصادر أكدت أن المركزيات النقابية تعترض على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، بمبرر أن النسخة التي قدمت للمصادقة عليها في المجلس الوزاري لم تطلع عليها النقابات، ولم يتم إشراكها في أي نقاش حول الموضوع، في جلسات الحوار الاجتماعي أو حتى اللجنة التي شكلتها الحكومة لتعديل النسخة الأولى من المشروع.