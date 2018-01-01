 من جديد الحكومة تفتح ملف النقاش..ويتيم يراسل المركزيات النقابية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية | دولي

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي | دولي

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة | مجتمع

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة | مجتمع

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ميلاني عمار رفقة الملك محمد السادس عبر الإنستغرام | بوليتيك

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ''ميلاني عمار'' رفقة الملك محمد السادس عبر

عاجل..بعد الهجوم على مراكز الأمن: إضرام النيران في بيت لصلاة اليهود بتونس | دولي

عاجل..بعد الهجوم على مراكز الأمن: إضرام النيران في بيت لصلاة اليهود بتونس

بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور | مجتمع

بعد تلميذة سلا اللي نتاحرات: تلميذة بشفشاون تنقطع عن الدراسة بسبب الفقر وتكتب رسالة جد مؤثرة+صور

فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب | حوادث و حقوق

فيديو جد مروع يهز المغاربة..معركة دامية بالسيوف بأزمور تنتهي بقطع يد شاب

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة الكركرات بعد استفزازات جبهة البوليساريو | بوليتيك

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة" الكركرات" بعد استفزازات جبهة

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

من جديد الحكومة تفتح ملف النقاش..ويتيم يراسل المركزيات النقابية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 20:06 من جديد الحكومة تفتح ملف النقاش..ويتيم يراسل المركزيات النقابية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب | بوليتيك
من جديد الحكومة تفتح ملف النقاش..ويتيم يراسل المركزيات النقابية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
أعادت الحكومة مجددا فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب الذي تم تجميده طيلة أشهر، حيث راسل محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني؛ المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون رقم 15-97، المتعلق بتحديد شروط

شوف تيفي:

أعادت الحكومة مجددا فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب الذي تم تجميده طيلة أشهر، حيث راسل محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني؛ المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون رقم 15-97، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من أجل تقديم ملاحظاتها بشأن المشروع.

مراسلة المركزيات النقابية تأتي في وقت تتباين فيه رؤى الأطراف المعنية؛ خاصة أن حكومة عبد الإله ابن كيران عمدت حسب ما نقلته جريدة "أخبار اليوم" شهر ماي في السنة الماضية إلى تقديم نسختها في مجلس وزاري، ضمن الدفعة الأخيرة للمشاريع التي نص عليها دستور2011 ، ما أثار ردود فعل مستهجنة سواء لدى الباطرونا أو النقابات ؛على اعتبار أن الحكومة قدمت مشروعا لم تشرك فيه أي طرف من الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، ولا تُعرف حتى الآن طبيعة التعديلات التي اعتمدتها اللجنة الحكومية التي كلفها رئيس الحكومة بإدراج الملاحظات المثارة حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل عرضه على المجلس الوزاري.

نفس المصادر أكدت أن المركزيات النقابية تعترض على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، بمبرر أن النسخة التي قدمت للمصادقة عليها في المجلس الوزاري لم تطلع عليها النقابات، ولم يتم إشراكها في أي نقاش حول الموضوع، في جلسات الحوار الاجتماعي أو حتى اللجنة التي شكلتها الحكومة لتعديل النسخة الأولى من المشروع.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مشروع قانون الإضراب الشغل المركزيات النقابية الحوار الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ميلاني عمار رفقة الملك محمد السادس عبر الإنستغرام | بوليتيك

هذه حقيقة وجبة العشاء التي روجت لها نجمة تلفزيون الواقع ''ميلاني عمار'' رفقة الملك محمد السادس عبر الإنستغرام

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة الكركرات بعد استفزازات جبهة البوليساريو | بوليتيك

هورست كوهلر يجري مباحثات مكثفة في أوروبا لاحتواء الوضع في منطقة" الكركرات" بعد استفزازات جبهة البوليساريو

الملك محمد السادس يحضر افتتاح الشان | بوليتيك

الملك محمد السادس يحضر افتتاح الشان

الرباح يجتمع بالنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز حول شركة سامير | بوليتيك

الرباح يجتمع بالنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز حول شركة ''سامير''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أعمدة كهربائية تُهدد ساكنة مدينة الدارالبيضاء مع التساقطات المطرية..السلوكة ديال الضوء كايبانو و المسؤولين آوت | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

بالفيديو..أعمدة كهربائية تُهدد ساكنة مدينة الدارالبيضاء مع التساقطات المطرية..السلوكة ديال الضوء كايبانو و المسؤولين ''آوت''

بالفيديو..ها علاش تأجلات محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..ها علاش تأجلات محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..أورانج تواكب المقاولات الناشئة من خلال فضاء Start On | خارج البلاطو

بالفيديو..أورانج تواكب المقاولات الناشئة من خلال فضاء ''Start On''

القضية صعيبة..ولد خوها نصب عليها فـ15 المليون و خرجها من دارها بعدما زور الوراق مع العدول فكازا..صرخة مغربية مصابة بالسرطان | حالة خاصة

القضية صعيبة..ولد خوها نصب عليها فـ15 المليون و خرجها من دارها بعدما زور الوراق مع العدول فكازا..صرخة مغربية مصابة بالسرطان

﻿

آخر المستجدات

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية | دولي
منذ 31 دقيقة

عاجل..فقدان حوالى 100 مهاجر غير شرعي إثر غرق زورق قبالة السواحل الليبية

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي | دولي

عاجل..بعد الانفلات الأمني: الجيش التونسي ينزل إلى الشارع لأول مرة منذ الإطاحة ببنعلي

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة | مجتمع

شداتها الكاميرا..خدامة كتبول فالماكلة

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة | مجتمع

حرب على مقاهي الشيشة بمارتيل..و الحصيلة ثقيلة

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.