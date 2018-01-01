بطل الخريف يستأنف تداريبه بمدينة الجديدة ﻿

قال ميشيل غاموندي مدرب فريق حسنية أكادير أن فترة التوقف الطويلة، بعد انتهاء الشطر الأول من البطولة الاحترافية ستؤتر على مستوى الفريق السوسي خلال مرحلة إياب البطولة.

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قال ميشيل غاموندي مدرب فريق حسنية أكادير أن فترة التوقف الطويلة، بعد انتهاء الشطر الأول من البطولة الاحترافية ستؤتر على مستوى الفريق السوسي خلال مرحلة إياب البطولة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني في تصريحات لراديو مارس اليوم الثلاثاء، أن استعدادات فريق حسنية أكادير تمر في أجواء جيدة ، وقال أن الفريق عاد للتدريبات يوم أمس الاثنين بعد منح أسبوع راحة للاعبين ، وسيجري الفريق السوسي مباريات ودية للوقوف على جاهزية الفريق .

واختتم حديثه قائلا إن فريق الحسنية سيخوض معسكرا إعداديا مغلقا بمدينة الجديدة للوقوف على جاهزية المجموعة ككل وتصحيح الأخطاء والتغرات المرتكبة خلال مرحلة الذهاب .

جدير بالذكر أن الفريق السوسي توج بلقب بطولة الخريف ، بعد تصدره سبورة ترتيب بطولة اتصالات المغرب خلال مرحلة الذهاب .