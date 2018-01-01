عــاجل:بعد إقالته من الوداد..المدرب الحسين عموتة ممنوع من التدريب في المغرب وها علاش ﻿

بعد القانون الجديد الذي كانت قد فرضته الجامعة المغربية لكرة القدم و الذي يمنع على المدربين الذين انفصلوا عن أنديتهم التعاقد مع نادٍ جديد،لن يكون بإمكان المدرب المغربي الحسين عموتة الإشراف على أي

شـــوف تيفي:

بعد القانون الجديد الذي كانت قد فرضته الجامعة المغربية لكرة القدم و الذي يمنع على المدربين الذين انفصلوا عن أنديتهم التعاقد مع نادٍ جديد،لن يكون بإمكان المدرب المغربي الحسين عموتة الإشراف على أي فريق داخل البطولة الوطنية.

ولن يكون بإمكان الإطار الحسين عموتة التدريب هذا الموسم في المغرب بفعل القانون الجديد الذي فرضته الجامعة المغربية وذلك بغية فسح المجال لمدربين آخرين.

وفك نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ارتباطه بالإطار الوطني الحسين عموتة، وجميع أعضاء الطاقم التقني والطبي المرافق له، وذلك بعد اجتماع مع رئيس النادي.

وتأتي هذه الإقالة في أعقاب النتائج السلبية التي حققها النادي في البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، بعد حصده لست هزائم وأربع تعادلات في ما اكتفى بالفوز خلال 4 مباريات، خلال النصف الأول من البطولة، ما جعله يقبع في المركز الـ12 ب 14 نقطة، مع مباراة ناقصة. وقد تمكن النادي البيضاوي، تحت إشراف الإطار الوطني الحسين عموتة من إحراز لقب البطولة الوطنية التاسعة عشر في تاريخ النادي، ولقب عصبة الأبطال الافريقية الذي غاب عن خزينة النادي لأكثر منذ 1992، إضافة لمشاركته في كأس العالم للأندية بالإمارات.